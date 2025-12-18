Pagos de contratistas públicos de diciembre se extenderían hasta enero, según correo filtrado que enojó a MinHacienda

En la mañana de este 18 de diciembre se filtró un correo interno que del Ministerio de Hacienda a sus empleados. En el documento se habla que los pagos correspondientes a las cuentas de cobro de los contratistas del mes de noviembre se realizarán con cargo al presupuesto de diciembre, mientras que las obligaciones de diciembre serán canceladas en enero.

En un documento compartido por Blu Radio, con fecha del 16 de diciembre, se lee: “Las prestaciones de servicios (...) que queden pendientes de la vigencia 2025, se pagarán en enero, una vez se realice por parte de su entidad, las gestiones correspondientes en el sistema de información Financiera SIIF Nación”.

Entérese: “La paz total ha sido un fiasco”, Consejo Gremial al revelar que los casos de terrorismo se dispararon a 1.112 en Colombia