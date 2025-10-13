x

RTVC le paga $16 millones mensuales a Matador, caricaturista y precandidato al Senado, a través de una cooperativa

Así lo reveló el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, quien dijo que la cooperativa Savi, a través del régimen privado, “termina contratando a gente como Matador para que nadie se dé cuenta”.

  • La contratación se da en medio de la campaña política de Matador, quien es aspirante al Senado por el Pacto Histórico y participará en la consulta de esa coalición el próximo 26 de octubre. Fotos: RTVC, redes sociales
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, denunció que el sistema de medios públicos RTVC Sistema de Medios Públicos le paga 16 millones de pesos mensuales al caricaturista Julio César González, conocido como Matador, por “asesorías en contenidos creativos”. El pago no se hace directamente, sino a través de la cooperativa Savi, que ha recibido más de 21.000 millones de pesos por contratos con RTVC para servicios audiovisuales.

La contratación se da en medio de la campaña política de Matador, quien es aspirante al Senado por el Pacto Histórico y participará en la consulta de esa coalición el próximo 26 de octubre. Es decir, un precandidato electoral está recibiendo recursos públicos a través de un intermediario contratado por el sistema de medios estatales.

Esta situación ha generado fuertes cuestionamientos sobre la independencia editorial y el uso político de RTVC bajo la gerencia de Hollman Morris, un aliado cercano del presidente Gustavo Petro.

Matador no es una figura controversial porque en los últimos años su postura ha sido abiertamente favorable a Petro y hostil a la oposición, especialmente en redes sociales.

El uso de intermediarios como Savi —en lugar de contratación directa— plantea dudas sobre los mecanismos de control y transparencia en la administración de recursos públicos.

El concejal Briceño dijo que “SAVI registra contratos por $21.928.640.860 con RTVC, para prestar servicios audiovisuales. Luego bajo el régimen privado terminan contratando a gente como Matador para que nadie se dé cuenta”.

Además, el político contó que “tenemos denuncias que mediante cooperativas y centrales de medios los influenciadores petristas están recibiendo más recursos de los que imaginamos a través de empresas tercerizadas y pauta. Con derechos de petición y tutelas estamos exigiendo esa información”.

RTVC: la caja de resonancia del Gobierno Petro

En la práctica, RTVC se ha convertido en uno de los principales megáfonos del Gobierno en el que invisibiliza o reduce las voces críticas o ajenas al oficialismo.

La Silla Vacía contó que la franja informativa y de opinión política del canal público ha crecido un 690 % en tiempo al aire durante esta administración, y se ha extendido también a la radio.

El otro gran problema en el modelo actual es el de los vetos y los lineamientos que podrían considerarse censura. EL COLOMBIANO reveló a principios de este año el caso de dos sugerencias de invitados a los contenidos de RTVC en la franja de la mañana que es cuando se concentra la apuesta editorial, además del noticiero, y en donde Hollman Morris ha cobrado un papel relevante para cuestionar a medios de comunicación privados.

“Propusieron a Juanita Goebertus, la directora de Human Rights Watch para América Latina, con el fin de hablar de Derechos Humanos en la región. La invitada iba a estar para el engranaje de ‘El Calentao’ y Radio Nacional y Bastidas inmediatamente lo negó”, dijo una fuente en la primera entrega. Otra persona se refirió al caso de un profesor de la Universidad del Rosario para hablar de la coyuntura de Venezuela, el año pasado, pero también fue negado.

