Choque por contratos en La Mojana: Carrillo señala a los ‘ñoños’ y Elías Vidal lo niega y salpica hasta la U. San José, ¿por qué?

En una entrevista hecha el viernes 12 de diciembre en Blu Radio , el congresista negó cualquier relación con esos procesos contractuales y explicó que sus cuestionamientos se han dado exclusivamente a través de debates de control político iniciados en 2024 , sustentados —según dijo— en observaciones técnicas y presupuestales sobre proyectos adjudicados por esas entidades.

El senador Julio Elías Vidal respondió a los señalamientos de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien lo vinculó con presuntas gestiones políticas relacionadas con contratos en La Mojana.

Esto ocurre en un contexto de cuestionamientos públicos en primera instancia, de Angie Rodríguez, directora del Dapre, por la ejecución de recursos destinados a atender la emergencia prolongada en La Mojana, afectada desde hace varios años por inundaciones y problemas ambientales asociados al río Cauca.

Frente a las referencias que lo asocian con la llamada “ñoñomanía”, el senador Julio Elías Vidal calificó esas afirmaciones como falsas y reiteró que no tiene ningún vínculo con el Fondo de Adaptación ni con la contratación en La Mojana.

“Totalmente falso, este señor está creando una cortina de humo”, afirmó, y agregó: “no tengo ninguna relación con el Fondo de Adaptación ni con nada”.

Vidal explicó que el 12 de noviembre de 2024 citó a Carlos Carrillo a un debate en la Comisión Sexta del Senado para advertir que los contratos anunciados para La Mojana estaban mal estructurados y no ofrecían soluciones de fondo. Carrillo no asistió a esa sesión, lo que llevó al senador a remitir el caso a la Procuraduría por la inasistencia y por la falta de respuesta a derechos de petición.

Posteriormente, el congresista radicó un derecho de petición con cerca de 200 preguntas técnicas sobre los proyectos. Indicó que la respuesta del director de la UNGRD incluyó un video en redes sociales: “lo que hace es un TikTok burlándose de mí y del trámite procedimental de la Ley Quinta”, afirmó, al relatar que Carrillo llevó una caja de documentos al Congreso pese a que “ya me había enviado la respuesta horas antes por vía electrónica”.

El 13 de diciembre de 2024, Carrillo firmó y adjudicó contratos para La Mojana, entre ellos el denominado de la “Ruta del Arroz”, por un valor de 36.000 millones de pesos, dentro de un paquete contractual que sumaba cerca de 170.000 millones. El 4 de marzo de 2025, el director presentó públicamente el llamado “Plan Mojana”. Tras ese anuncio, Vidal volvió a citarlo a debate.

El 1 de abril de 2025, Carrillo asistió al debate en el Senado, donde el senador expuso las falencias que, según él, presentaban los contratos. Una semana después, el 8 de abril, Vidal radicó una denuncia ante la Contraloría General de la República y solicitó vigilancia especial sobre la ejecución de esos recursos.