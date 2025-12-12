Gobierno Petro destapó las 20 medidas para controlar precios del gas y frenar especulación

El Ministerio de Minas y Energía anunció un paquete de 20 medidas que buscan mitigar el impacto en las tarifas del gas, prevenir la especulación, “ordenar el sector”, en especial el precio del suministro en el mercado mayorista, y garantizar el abastecimiento con una visión de largo plazo mientras avanza la transición energética y la descarbonización de la industria. Las acciones fueron desarrolladas en coordinación con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y los agentes del sector.

Puede leer: Petro ordena a Ecopetrol bajar el precio del gas y pide a empresas no preferir el gas importado “El gas no va a faltar y no vamos a permitir abusos en su precio”, afirmó el ministro Edwin Palma, quien destacó que el objetivo central es proteger a las familias, taxistas, pequeños negocios y toda la economía nacional.

Las medidas del Gobierno para controlar precios del gas y frenar la especulación

Las primeras acciones se centran en corregir distorsiones del mercado y evitar abusos: 1. Decreto para frenar prácticas especulativas en el mercado del gas:limita la intermediación y las reventas en el mercado secundario, establece una regulación transitoria del precio del gas interrumpible mientras entran en operación nuevos proyectos de regasificación, y adopta mecanismos transparentes para el gas proveniente de refinerías bajo condiciones equitativas para todos los agentes. Vea aquí: Lo que debe saber sobre el aumento del gas en Antioquia: ¿para quiénes subirá y desde cuándo? 2. Resolución para optimizar el uso de la planta de regasificación: la medida permitirá que se utilice la totalidad de la capacidad de regasificación de la planta. 3. Circular sobre contratación de gas interrumpible: Aclara que distribuidores pueden usar gas interrumpible para atender demanda esencial, bajo reglas ya existentes. 4. Monitoreo permanente de precios: la SIC y Superservicios deberán entregar informes periódicos que permitan detectar comportamientos atípicos y prevenir abusos o tendencias alcistas no justificadas por condiciones reales del mercado. 5. Seguimiento a la comercialización de gas importado: evaluar los efectos de la norma que habilita la comercialización del gas importado a largo plazo, buscando generar condiciones más favorables en el precio de suministro del gas. 6. Indicadores de eficiencia para tarifas: definir parámetros para revisar el traslado de costos al usuario final y evitar sobrecargos no justificados, bajo el liderazgo de la Superintendencia de Servicios Públicos. Le interesa: Hogares de Antioquia y Eje Cafetero pagarán hasta 25% más por la factura de gas desde febrero de 2026, confirma Naturgas 7. Circular para ordenar la presentación oportuna de ofertas: Promueve que los productores presenten sus ofertas dentro de los trimestres estándar, reduciendo la incertidumbre y manteniendo reglas claras.

Regulación y gestión del abastecimiento para garantizar suministro seguro

En la segunda línea de acción, el Gobierno busca fortalecer la disponibilidad del recurso en el corto y mediano plazo: 8. Reporte mensual de producción y auditorías: exige a las productoras reportes periódicos y auditorías de reservas para verificar la confiabilidad de la oferta. 9. Regulación del servicio de regasificación de gas importado: asegura reglas claras para el funcionamiento eficiente de la cadena de suministro, sin afectar la viabilidad de los nuevos proyectos de regasificación. 10. Adoptar la metodología para remunerar oleoductos y poliductos que puedan prestar servicio como gasoductos: busca optimizar el uso de infraestructura existente para ampliar la capacidad de transporte del país. 11. Lineamientos para intercambios operativos (Swap): facilita acuerdos entre empresas para flexibilizar el suministro en momentos de estrechez. Más noticias: Colombia tendría que construir tres sistemas eléctricos adicionales para cumplir metas climáticas a 2050: AIE 12-Expedir el acto administrativo que habilita la conversión temporal del oleoducto Coveñas–Ayacucho, una medida clave para facilitar la entrada en operación del proyecto de regasificación de Coveñas. 12a. Liberar capacidad asociada a contratos interrumpibles de transporte, en articulación con la Creg, para optimizar la capacidad máxima de transporte disponible (CMMP) en los tramos críticos del sistema.

Política pública y planificación para fortalecer la seguridad energética

El tercer bloque de medidas se enfoca en la planeación y ejecución de nuevos proyectos estratégicos: 13. Fortalecer el rol del Gestor del Mercado y evaluar la creación de un Gestor Técnico. 14. Implementar la estrategia “200 GBTU”: busca impulsar siete nuevos proyectos de regasificación y asegurar la entrada en operación de los terminales de Coveñas y Ballenas en 2026. 15. Agilizar los trámites para proyectos de infraestructura: incluye licencias ambientales y habilitaciones sectoriales. 16. Monitorear el avance de los terminales de gas importado del Caribe y el Pacífico. 17. Actualizar la Resolución del Plan de Abastecimiento de Gas Natural (PAGN). 18. Evaluación para incluir proyectos de regasificación en Proure: permite acceso a incentivos tributarios y estímulos para acelerar nuevas inversiones.

Sustitución energética e incentivos para la industria