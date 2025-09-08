Una conversación de WhatsApp término con dos muertos dentro una vivienda en Bello, Antioquia

Descubrir una conversación comprometedora en el celular de su pareja, llevó a un hombre a dispararle a su pareja mientras dormía y posteriormente acabar con su vida dentro de una vivienda del barrio Pérez, de Bello, en medio de un aparente ataque de celos ocasionado por el contenido de los mensajes.
Ocurrió el pasado fin de semana dentro de la propiedad ubicada en la calle 50 con la carrera 58, en este barrio de la zona central de Bello. Aunque se habían escuchado algunos disparos en el vecindario, pasaron varias horas para que se dieran cuenta del crimen, todo porque ninguno de los dos respondía los mensajes en esta red de mensajería ni las llamadas y los últimos textos enviados hacían presagiar lo peor.