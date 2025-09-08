Una conversación de WhatsApp término con dos muertos dentro una vivienda en Bello, Antioquia

Ocurrió el pasado fin de semana dentro de la propiedad ubicada en la calle 50 con la carrera 58, en este barrio de la zona central de Bello. Aunque se habían escuchado algunos disparos en el vecindario, pasaron varias horas para que se dieran cuenta del crimen, todo porque ninguno de los dos respondía los mensajes en esta red de mensajería ni las llamadas y los últimos textos enviados hacían presagiar lo peor.

Descubrir una conversación comprometedora en el celular de su pareja, llevó a un hombre a dispararle a su pareja mientras dormía y posteriormente acabar con su vida dentro de una vivienda del barrio Pérez, de Bello, en medio de un aparente ataque de celos ocasionado por el contenido de los mensajes.

Todo comenzó en la noche del sábado cuando el hombre, identificado como Sebastián Fernández Salas, de 34 años, habría evidenciado unas conversaciones entre su compañera sentimental, Katherin Lizeth Casas Rodas, de 33 años, y otra persona, las cuales serían bastante comprometedoras.

Su primera reacción, según el reporte judicial, fue contactarse con su mamá y decirle que se pusiera al día con la funeraria, un mensaje que le pareció extraño a la progenitora de este hombre. Horas más tarde, Sebastián se habría comunicado con un amigo, mediante esta misma red social, para decirle que había acabado con la vida de Katerin Lizeth y que seguía él.

Sobre las 3:00 de la mañana de este domingo, los vecinos del sector escucharon varias detonaciones, aisladas, aunque no pudieron establecer plenamente si eran disparos o pólvora, por lo que no alertaron a las autoridades. Antes de estos hechos, el hombre le habría compartido el teléfono del dueño de la vivienda a su mamá.

Pasaron 12 horas, cuando los familiares se preocuparon por los mensajes enviados por Sebastián y porque ellos no respondían a los llamados por parte de sus parientes, por lo que le pidieron al dueño de la vivienda que les abriera la puerta, luego de que lo contactaran en el número que le habían enviado a la progenitora de este hombre.

Cuando ingresaron a la misma en compañía de dos agentes de la Policía Metropolitana, los encontraron a ambos dentro de la habitación de la pareja, sobre la cama. La mujer tenía un disparo en la cabeza, el cual le propinaron mientras se encontraba dormida. A su lado estaban los despojos mortales de Sebastián, quien tenía entre el tórax y su brazo derecho el arma de fuego utilizada para estos hechos.