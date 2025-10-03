x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Estos son los convocados por Néstor Lorenzo para los amistosos de octubre; Kevin Serna, la principal novedad

Colombia se mide en Estados Unidos a México y Canadá como preparación para el Mundial de 2026.

  • Néstor Lorenzo, técnico de Colombia entregó la lista de convocados para los amistosos de octubre en Estados Unidos. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Néstor Lorenzo, técnico de Colombia entregó la lista de convocados para los amistosos de octubre en Estados Unidos. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 25 minutos
bookmark

El técnico Néstor Lorenzo entregó la lista de jugadores convocados de la Selección Colombia Mayores, para la doble fecha de amistosos internacionales de octubre.

La Selección se concentrará en Plano (Texas) desde el próximo sábado 4 de octubre hasta el 11 del mismo mes, día en el que tomarán un vuelo directo a New Jersey, Estados Unidos.

Todos los futbolistas citados se reunirán en Plano, Texas, a más tardar el martes 7 para afrontar los compromisos amistosos.

Los partidos será ante México el 11 de octubre y contra Canadá el 14 del mismo mes.

Los convocados

Álvaro Angulo – C.F. Pumas México

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)

Andrés Román – Atlético Nacional (COL)

Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

James Rodríguez – Club León (MEX)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)

Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)

Johan Carbonero – Internacional SC (BRA)

Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)

Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP)

Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)

Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)

Kevin Serna – Fluminense (BRA)

Luis Díaz – F.C. Bayern Múnich (GER)

Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)

Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA)

Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida