Estos son los convocados por Néstor Lorenzo para los amistosos de octubre; Kevin Serna, la principal novedad

El técnico Néstor Lorenzo entregó la lista de jugadores convocados de la Selección Colombia Mayores, para la doble fecha de amistosos internacionales de octubre.

La Selección se concentrará en Plano (Texas) desde el próximo sábado 4 de octubre hasta el 11 del mismo mes, día en el que tomarán un vuelo directo a New Jersey, Estados Unidos.

Todos los futbolistas citados se reunirán en Plano, Texas, a más tardar el martes 7 para afrontar los compromisos amistosos.

Los partidos será ante México el 11 de octubre y contra Canadá el 14 del mismo mes.