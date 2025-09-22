x

¡Lista la Tricolor Sub-20! Estos son los 21 elegidos para el Mundial de Chile

La Selección Colombia Sub-20 ya tiene definidos sus 21 convocados para el Mundial de Chile, una mezcla de talento local y jóvenes que brillan en el exterior.

  • Listos lo 21 convocados de Colombia para el Mundial Sub-20 de Chile. FOTO CORTESÍA FCF
    Listos lo 21 convocados de Colombia para el Mundial Sub-20 de Chile. FOTO CORTESÍA FCF
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 7 minutos
bookmark

La Selección Colombia Sub-20 ya tiene definida la nómina que representará al país en la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025, que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. El técnico César Arias confirmó la lista de 21 futbolistas convocados, en la que se combinan jóvenes promesas del fútbol local con talentos que militan en el exterior, todos llamados a ser protagonistas en la cita juvenil más importante del planeta.

Del grupo seleccionado, 15 jugadores pertenecen a clubes del fútbol colombiano, mientras que 6 lo hacen en equipos internacionales, reflejo del creciente impacto que los futbolistas cafeteros han tenido en ligas extranjeras. El reto será mayúsculo, pues Colombia afrontará el grupo F, donde se medirá ante Arabia Saudita el 29 de septiembre, Noruega el 2 de octubre y Nigeria el 5 de octubre, tres rivales con estilos distintos que exigirán máxima concentración y regularidad.

En la portería, los encargados de custodiar el arco serán Jordan García Bonnet (Fortaleza CEIF), Alexéi Rojas Fedorushchenko (Arsenal de Inglaterra) y Luis Mena Padilla (Atlético Huila). La zona defensiva la integran Simón García Valero (Atlético Nacional), Julián Bazán Medina (Deportivo Pereira), Yeimar Mosquera Mosquera (Aston Villa de Inglaterra), Weimar Vivas Palacios (Red Bull Bragantino de Brasil), Carlos Sarabia Barrios (Millonarios FC) y Juan Arizala Micolta (Independiente Medellín).

El mediocampo, siempre clave en la identidad de juego de las selecciones juveniles, tendrá a Elkin Rivero Almario y Luis Landázuri Cuenú (Atlético Nacional), Kener González Mosquera (América de Cali), Royner Benítez Hernández (Águilas Doradas), José Cavadía Pedraza y Joel Romero (América de Cali), junto con Jordan Barrera Herrera (Botafogo de Brasil) y Jhon Rentería Arias (Sarmiento de Argentina). Se trata de una mezcla de talento, despliegue físico y visión de juego que buscará darle equilibrio al equipo.

En la delantera, Colombia contará con nombres que despiertan ilusión: Joel Canchimbo Morales (Junior FC), Oscar Perea Abonce (AVS Futebol SAD de Portugal), Neiser Villarreal Quiñones (Millonarios FC) y Emilio Aristizábal Chavarriaga (Fortaleza CEIF). Ellos serán los encargados de llevar el gol y la esperanza de un país que confía en sus jóvenes artilleros.

La cita en Chile será una oportunidad invaluable para que esta generación muestre su carácter competitivo y se consolide como parte del relevo natural de la Selección de mayores. Con la ilusión intacta y un plantel cargado de talento, la Tricolor juvenil se prepara para afrontar un Mundial que promete emociones, retos y la posibilidad de escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol colombiano.

