¡Lista la Tricolor Sub-20! Estos son los 21 elegidos para el Mundial de Chile

La Selección Colombia Sub-20 ya tiene definida la nómina que representará al país en la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025, que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. El técnico César Arias confirmó la lista de 21 futbolistas convocados, en la que se combinan jóvenes promesas del fútbol local con talentos que militan en el exterior, todos llamados a ser protagonistas en la cita juvenil más importante del planeta.

Del grupo seleccionado, 15 jugadores pertenecen a clubes del fútbol colombiano, mientras que 6 lo hacen en equipos internacionales, reflejo del creciente impacto que los futbolistas cafeteros han tenido en ligas extranjeras. El reto será mayúsculo, pues Colombia afrontará el grupo F, donde se medirá ante Arabia Saudita el 29 de septiembre, Noruega el 2 de octubre y Nigeria el 5 de octubre, tres rivales con estilos distintos que exigirán máxima concentración y regularidad.