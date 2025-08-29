Estos serían los convocados por Néstor Lorenzo para la Eliminatoria ante Bolivia y Venezuela

El técnico Néstor Lorenzo dará a conocer, este viernes, la última convocatoria de Eliminatorias, para los duelos ante Bolivia y Venezuela, con los que se cierra la fase de clasificación de Sudamérica.

Colombia que es sexto con 22 puntos está a tres de confirmarse como clasificado y para lograrlo tendrá que medirse a Bolivia en el Metropolitano el próximo jueves, 4 de septiembre y luego, el 9 como visitante ante Venezuela.

Estos dos duelos son la última esperanza para los cafeteros que sueñan con ver a Luis Díaz jugando su primer mundial, el mismo sueño de Richard Ríos, Jhon Arias, y otros jugadores colombianos que aún no han estado en la máxima cita del balompié orbital.