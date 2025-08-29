x

Estos serían los convocados por Néstor Lorenzo para la Eliminatoria ante Bolivia y Venezuela

La Tricolor está a tres puntos de asegurarse en el Mundial de 2026 en Norteamérica.

  • El técnico Néstor Lorenzo destapará este viernes sus cartas para las dos últimas jornadas de la Eliminatoria. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
El técnico Néstor Lorenzo dará a conocer, este viernes, la última convocatoria de Eliminatorias, para los duelos ante Bolivia y Venezuela, con los que se cierra la fase de clasificación de Sudamérica.

Colombia que es sexto con 22 puntos está a tres de confirmarse como clasificado y para lograrlo tendrá que medirse a Bolivia en el Metropolitano el próximo jueves, 4 de septiembre y luego, el 9 como visitante ante Venezuela.

Estos dos duelos son la última esperanza para los cafeteros que sueñan con ver a Luis Díaz jugando su primer mundial, el mismo sueño de Richard Ríos, Jhon Arias, y otros jugadores colombianos que aún no han estado en la máxima cita del balompié orbital.

Estos serían los llamados por Lorenzo

Arqueros

David Ospina

Camilo Vargas

Kevin Mier

Defensas

Daniel Muñoz

Santiago Arias

Andrés Román

Yerry Mina

Dávinson Sánchez

Jhon Lucumí

Yerson Mosquera

Johan Mojica

Déiver Machado

Volantes

Jefferson Lerma

Kevin Castaño

Richard Ríos

James Rodríguez

Juan Fernando Quintero

Jorge Carrascal

Jhon Arias

Delanteros

Luis Díaz

Jáminton Campaz

Jhon Córdoba

Luis Javier Suárez

Jhon Jáder Durán

Rafael Santos Borré

