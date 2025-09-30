x

Convocatoria en Cali: Tiendas Ara ofrece programa de aprendizaje con patrocinio; así puede postularse

Una oportunidad para jóvenes que deseen formarse en mercadeo y ventas mientras reciben apoyo económico y experiencia laboral directa en el sector retail.

    Jóvenes de Cali podrán acceder a un programa de formación en ventas y servicio al cliente, con respaldo de Tiendas Ara y el Politécnico PIO. FOTO: Getty
    Tiendas Ara apuesta por el talento joven en Cali con un programa de formación integral en mercadeo y ventas. FOTO: Getty
Johan García Blandón
hace 34 minutos
Tiendas Ara anunció la apertura de inscripciones para su programa Aprendiz Operativo Patrocinado en la ciudad de Cali, dirigido a bachilleres que quieran iniciar su camino en el mundo del mercadeo y las ventas.

El programa, en alianza con el Politécnico PIO, ofrece una formación integral que combina teoría y práctica. Durante la etapa lectiva, que inicia en octubre de 2025, los seleccionados asistirán a clases presenciales por seis meses, recibiendo un apoyo económico del 75 % del salario mínimo legal vigente (SMLV), además de afiliación a EPS.

Posteriormente, a partir de abril de 2026, los aprendices pasarán a la etapa práctica en diferentes tiendas Ara de la ciudad, donde tendrán la oportunidad de aplicar lo aprendido en situaciones reales de ventas y servicio al cliente. En esta fase recibirán un apoyo económico equivalente al 100 % del SMLV, junto con todas las prestaciones de ley.

Responsabilidades de los aprendices

Tiendas Ara apuesta por el talento joven en Cali con un programa de formación integral en mercadeo y ventas. FOTO: Getty
Tiendas Ara apuesta por el talento joven en Cali con un programa de formación integral en mercadeo y ventas. FOTO: Getty

- Asistir de manera presencial a clases en el Politécnico PIO.

- Participar en proyectos y tareas de mercadeo y ventas.

- Desarrollar un rol polifuncional en tienda, con orientación en servicio al cliente.

- Mantener disposición para actividades físicas y operativas.

- Aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica laboral.

Requisitos para postularse

- Residir en Cali, Valle del Cauca.

- Haber culminado el bachillerato.

- Disponibilidad de tiempo completo durante el programa.

- No haber firmado contrato de aprendizaje Sena previamente.

- Interés en formarse en mercadeo, ventas y servicio al cliente.

Entre las habilidades más valoradas están el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la gestión de inventario y técnicas de ventas.

¿Cómo postularse a la convocatoria?

Los interesados en participar en este programa de aprendizaje deben postularse a través de Magneto Empleos siguiendo estos pasos:

1. Ingresar a la oferta publicada en Magneto: Convocatoria Tiendas Ara – Aprendiz Operativo Patrocinado en Cali.

2. Hacer clic en el botón “Postularme”.

3. Crear o actualizar el perfil en la plataforma con datos personales, académicos y de experiencia (si aplica).

4. Adjuntar la hoja de vida en formato digital.

5. Completar el proceso de inscripción y esperar la notificación de selección.

Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

