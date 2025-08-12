Premio Arte Joven 2025 abre convocatoria para artistas menores de 35 años

La edición número 18 del Premio Arte Joven ya abrió sus inscripciones y se mantendrá vigente hasta el 25 de septiembre de 2025.
Se trata de un certamen, organizado por Colsanitas y la Embajada de España en Colombia, que busca destacar el talento emergente del país y premiar a los mejores proyectos artísticos con más de 50 millones de pesos en estímulos, por lo que la convocatoria está dirigida a artistas colombianos o extranjeros residentes en el país, mayores de edad y menores de 35 años, y las postulaciones solo podrán hacerse a través del formulario oficial y cumpliendo los criterios establecidos en las bases, los cuales especifican que no hay restricciones temáticas ni de técnica: se aceptarán obras bidimensionales, esculturas, objetos, instalaciones y videos.