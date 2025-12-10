Estas son las elegidas en la Selección Colombia Femenina Sub-20 para enfrentar a Argentina en los dos amistosos de diciembre

El cuerpo técnico de la Selección Colombia Femenina Sub-20 dio un paso firme en su preparación rumbo al Sudamericano 2026, y ya fueron reveladas las 22 jugadoras fueron convocadas para un nuevo microciclo que desembocará en dos amistosos ante la selección argentina. La concentración arrancará en Bogotá el 10 de diciembre y terminará con los amistosos en Buenos Aires los días 17 y 19 de diciembre. Le contamos quiénes fueron convocadas por Carlos Alberto Paniagua para este nuevo microciclo y qué se viene para las cafeteras.

La Selección Colombia Sub-20 Femenina vuelve a poner en marcha su maquinaria, y tras avances en el proceso de preparación en el último microciclo, el cuerpo técnico ya citó a las 22 jugadoras que conformarán el tercer microciclo del año. La concentración tendrá lugar en Bogotá entre el 10 y el 14 de diciembre, antes de emprender viaje hacia Buenos Aires, Argentina. Allí, el equipo enfrentará a la selección local en dos encuentros amistosos: - Miércoles 17 de diciembre: Argentina vs Colombia, 7:00 a.m. (hora Colombia), en el Predio Deportivo Lionel Andrés Messi, Ezeiza. - Viernes 19 de diciembre: Argentina vs Colombia, 3:00 p.m. (hora Colombia), en el Predio Deportivo Lionel Andrés Messi, Ezeiza. Estos juegos representan una oportunidad clave para que las juveniles afiancen conceptos tácticos e ideas de juego y ganen ritmo de competencia de cara al próximo CONMEBOL Sudamericano Femenino Sub-20.

Convocadas Selección Colombia sub-20

Luisa Fernanda Agudelo Morelo – Deportivo Cali Lena Anne Tusche – Pda North De New Jersey (Usa) Jimena Ospina Domínguez – Atlético Nacional Maria Alejandra Baldovinio Vásquez – La Villa Fc (Liga Del Atlántico) Marleidy Cossio Mosquera – Banfield (Arg) Sara Valentina Bohórquez Labrador – Fortaleza FC Sindy Yuliana Sánchez Julio – Orsomarso Sc Sintia Vanesa Cabezas Vanegas – Levante Ud (Esp) María José Torres Cristancho – Independiente Medellín Maria Fernanda Viafara Bravo – Millonarios Fc Zarhay González Espinosa – América De Cali

Maria Camila Zapata Mosquera – Once Caldas Daf Isis Ibitza De La Cruz Sierra – Independiente Santa Fe Sophia Posada Mora – Independiente Santa Fe Laura Natalia Tovar Simbaqueba – Independiente Santa Fe Lina Marcela Arboleda Vásquez – Deportivo Cali Juana Sofía Ortegón Giraldo – Independiente Santa Fe Eliana Andrea Agudelo Ospina – Independiente Medellín Mariana Silva Romero – Independiente Santa Fe Mariana Mosquera Herrera – Atlético Nacional Isabella Díaz Rodríguez – Independiente Santa Fe Ana Sofía Castañeda – Rayo Vallecano (ESP) El cuerpo técnico que acompañará esta convocatoria estará conformado por: Carlos Alberto Paniagua Mazo (DT), Michael Florez Valle (asistente técnico), Viviana Cardona Valencia (preparadora física), entre otros profesionales de apoyo como fisioterapeutas, analistas de video, preparadores de arqueras y utilería.

¿Qué se trabajará en el microciclo?