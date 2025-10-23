Convocatorias de práctica profesional 2026-1: empresas con vacantes abiertas en Colombia

Alkosto–Ktronix, Comfama y Grupo Éxito anunciaron nuevas oportunidades para estudiantes universitarios que buscan realizar su práctica profesional en el primer semestre de 2026. Las tres compañías, reconocidas por su impacto en el empleo y la formación de talento en Colombia, buscan jóvenes apasionados, proactivos y con deseos de aprender en entornos reales de trabajo. Estas convocatorias, además de representar su primer paso laboral, también es una puerta a entornos de aprendizaje reales donde los jóvenes pueden aplicar sus conocimientos, fortalecer habilidades blandas y construir una red de contactos profesional. Le puede interesar: Trabajo desde casa: sectores de ventas, servicio al cliente e ingenierías tienen cientos de ofertas en esta modalidad

Alkosto–Ktronix: diseño, creatividad y cultura del servicio

La cadena de retail Alkosto–Ktronix abrió su convocatoria de prácticas 2026-1 para estudiantes de diseño gráfico, diseño industrial, publicidad, mercadeo o producción gráfica publicitaria. El rol disponible es para Practicante de Diseño – Cultura de Servicio, cuyo propósito será apoyar la creación de piezas gráficas impresas y digitales, branding, campañas de comunicación interna y material visual que refuerce la estrategia de servicio al cliente dentro de la compañía. El practicante también participará en la conceptualización de campañas de cultura de servicio, el desarrollo de un manual de marca y la consolidación de una estrategia de comunicación interna alineada con los valores y la identidad visual de la empresa. Requisitos: - Ser estudiante universitario, técnico o tecnólogo en las áreas mencionadas. - No haber tenido contrato de aprendizaje previo. - Contar con aval de práctica por parte de la universidad. Condiciones: contrato de aprendizaje a término fijo, apoyo de sostenimiento, más prestaciones de ley y acompañamiento integral durante el proceso. Postulación: disponible a través del portal de empleo de Alkosto–Ktronix o plataformas aliadas como Magneto Empleos.

Comfama: datos, propósito y transformación

Por su parte, Comfama abrió vacante para Practicante en Ingeniería Administrativa, Estadística, Matemáticas o programas afines, con el propósito de fortalecer su equipo de Convenios mediante el análisis y visualización de datos que apoyen la toma de decisiones estratégicas. La empresa antioqueña busca estudiantes que combinen análisis con propósito social, dentro de una comunidad que promueve la innovación, la inclusión y el bienestar colectivo. Requisitos: - Cursar estudios en Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Estadística o afines. - Conocimientos en minería de datos, estadística y herramientas de visualización como Power BI y Excel avanzado. - Habilidad para análisis cualitativo y cuantitativo, comunicación clara y pensamiento crítico. - Condiciones: contrato de aprendizaje, apoyo de sostenimiento de $1.423.500, y ejecución en Medellín, Antioquia. Comfama resalta que su modelo de formación busca brindar experiencias laborales que impulsen el crecimiento profesional y humano de los estudiantes, “conectando el talento con un propósito mayor”. Postúlese a la convocatoria de prácticas en Comfama acá.

Grupo Éxito: innovación y transformación del retail

El Grupo Éxito, una de las organizaciones más importantes del país, también abrió su Convocatoria de Prácticas Profesionales 2026-1, dirigida a estudiantes de Ingeniería de Sistemas, Mercadeo, Administración de Empresas, Diseño Gráfico o Diseño de Modas. Durante la práctica, los seleccionados podrán participar en proyectos de transformación digital, mercadeo, sostenibilidad y diseño, con la oportunidad de aprender de equipos multidisciplinarios y aportar ideas innovadoras al ecosistema del retail. Áreas disponibles: - Transformación Digital y Tecnología. - Mercadeo y Comunicación. - Administración Corporativa. - Diseño Gráfico y Visual. - Diseño de Modas y Experiencia de Marca. Requisitos: - Estar cursando etapa de práctica universitaria. - Ser proactivo, curioso y con capacidad para trabajar en equipo. - Tener interés por la innovación y el aprendizaje continuo. Envíe la hoja de vida para postularse a las prácticas en el Éxito.

¿Cómo postularse a las ofertas para practicantes?

Los interesados pueden aplicar directamente a las convocatorias a través de las plataformas oficiales de las empresas o mediante Magneto Empleos, que centraliza procesos de selección de grandes compañías en Colombia. Solo deben: 1. Ingresar a www.magneto365.com. 2. Crear su perfil profesional o actualizar su hoja de vida.