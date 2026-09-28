¿Podrán las cooperativas competir con bancos y fintech? Así va la carrera por nuevos clientes

El sector cooperativo del país enfrenta su transformación de manera paralela con la expansión de las finanzas abiertas, el avance tecnológico de la banca tradicional y el crecimiento de las fintech, todo esto está obligando a las cooperativas a acelerar su modernización. Ese fue uno de los principales mensajes del 7° Encuentro de Líderes del Sector Cooperativo, realizado el pasado 22 de septiembre, en el que representantes del Estado, la academia y las organizaciones cooperativas coincidieron en la necesidad de abordar este proceso de manera articulada. Por eso, Rosa Granja Rodríguez, directora ejecutiva de Confecoop Antioquia, habló de los principales desafíos del sector, “la transformación digital no es sólo superar barreras tecnológicas sino también mentales”. Para Granja, ñas cooperativas también tendrán que adaptar su cultura y su manera de entender el nuevo escenario de las finanzas abiertas, pero sin perder las características que las diferencian. “La identidad nos va a mantener vivos, pero hay que reinventarnos desde la identidad”, señaló. Puede leer: Fecolfin pide al Gobierno cuatro alivios urgentes para cooperativas por el terremoto

Nuevas reglas para las finanzas abiertas

Uno de los elementos que está acelerando esta discusión es el avance de la regulación sobre finanzas abiertas en Colombia. El Decreto 0368 del 7 de abril de 2026, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, modificó el Decreto 2555 de 2010 para incorporar un sistema obligatorio de finanzas abiertas. La regulación busca promover la inclusión financiera, la competencia y el aprovechamiento de los datos, siempre bajo la autorización expresa de sus titulares. Para las cooperativas, este nuevo escenario supone retos tecnológicos, de gobernanza y de adaptación regulatoria, en un contexto en el que deben responder a exigencias similares a las de otros actores del sistema financiero.

Durante el encuentro se planteó que las condiciones de competencia no son equivalentes para todos los actores. Las cooperativas enfrentan exigencias tributarias, tecnológicas y de gobernanza similares a las de la banca y las fintech, pero cuentan con recursos y tiempos de adaptación diferentes. A este panorama se suma la necesidad de modernizar la Ley 79 de 1988, norma que regula al sector cooperativo. Uno de los planteamientos expuestos durante el encuentro fue que esa actualización debería incorporar un enfoque explícito para facilitar el financiamiento de la transformación digital de las cooperativas. Sin ese ajuste, se advirtió, las entidades del sector podrían continuar enfrentando dificultades para competir en un entorno financiero cada vez más digitalizado.

El llamado para que el Estado acompañe la transformación

La discusión involucró a las autoridades locales, por ejemplo, Andrea Montoya, secretaria de Desarrollo Económico (E) de la Alcaldía de Medellín, planteó que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene un mandato para acompañar la apropiación tecnológica de las organizaciones de la economía social y solidaria. En Medellín, este sector está conformado por 200 cooperativas que generan 14.000 empleos directos. Por su lado, Karen Hernández Blanquicett, superintendente de Economía Solidaria, calculó que, en 2025 el sector solidario registró activos por $64,044 billones e ingresos anuales por $41,371 billones. Los activos equivalen al 3,45% del PIB nacional, mientras que los ingresos representan el 2,23%. En Antioquia, los activos representan el 4,60% del PIB departamental, mientras que los ingresos del sector equivalen al 2,23% del PIB nacional. Entérese: Cooperativismo en Antioquia impulsa desarrollo rural y fortalece la economía La modernización tecnológica estuvo acompañada de otra discusión, la necesidad de incorporar a diferentes generaciones dentro de la transformación del cooperativismo. En el 7° Encuentro de Líderes se presentó la alianza “Por un cooperativismo libre de edadismo. La solidaridad no tiene edad”, entre el sector cooperativo y la Banca de las Oportunidades, con el acompañamiento de Academy, ANDEL, Impacto 50+ y el Instituto de la Conversación (iCon).

La apuesta: compartir tecnología y datos