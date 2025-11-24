Entre marchas y tensiones, la COP30 terminó sin acuerdo para dejar atrás los combustibles fósiles

La COP30 terminó en Belém con la misma tensión que marcó las dos semanas de negociaciones: una distancia amplia entre la urgencia climática y la voluntad política para afrontarla. Los países aprobaron un paquete de decisiones con avances puntuales, pero sin los acuerdos que definirían el rumbo de esta década: una hoja de ruta global para abandonar los combustibles fósiles y un plan vinculante para detener y revertir la deforestación. El resultado deja al descubierto los límites del multilateralismo climático en un momento crítico, cuando el planeta ya experimentó un año completo por encima de 1,5 °C.
WWF lo resume sin ambigüedades: “los resultados de la COP30 no reflejan la urgencia de la crisis climática”. Aunque la presidencia brasileña y Colombia intentaron destrabar las conversaciones, las menciones directas a la transición energética quedaron por fuera de los textos formales. Tampoco prosperó un consenso para adoptar un plan operativo contra la deforestación, pese al respaldo de más de 90 países y a que la Amazonía fue el escenario simbólico de la cumbre.
Ahora bien, la plenaria final dejó un anuncio que intenta amortiguar el vacío: la creación de dos programas de trabajo de dos años para avanzar en las hojas de ruta de combustibles fósiles y deforestación. WWF destacó la decisión, señalando que permitirá diálogos de alto nivel y aportará informes técnicos a las próximas conferencias. Asimismo, cabe resaltar que Colombia tendrá un rol clave en la iniciativa: será sede en abril de 2026 de la primera conferencia internacional sobre combustibles fósiles, concebida para continuar el proceso iniciado en Belém.
Más allá de las decisiones oficiales, la calle impuso un tono inédito. Periodistas por el Planeta, presentes durante los 18 días de cumbre, describieron el ambiente con precisión: “Nunca antes la conversación sobre dejar los fósiles atrás sonó tan fuerte”. Las marchas y la presencia masiva de pueblos indígenas —con música, arte y reclamos— marcaron una COP donde la presión social logró filtrarse en las salas de negociación, es decir, donde se recuperó algo que las últimas cumbres habían perdido: color, creatividad y movilización.