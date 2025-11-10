Brasil abre la COP30: la cumbre que pondrá a prueba la promesa del Acuerdo de París

Belém do Pará despierta cubierta de vapor. El aire huele a río y a selva, y el murmullo del Amazonas se mezcla con las sirenas, las consignas y los pasos de miles de delegados que llegan a la ciudad para decidir el rumbo del planeta, pues desde hoy, el corazón verde de Brasil se convierte en el epicentro de la política climática mundial, al ser la sede de la COP30, la conferencia que Luiz Inácio Lula da Silva llamó “la COP de la verdad”, y que empieza en medio de una urgencia palpable: demostrar si el mundo aún puede cumplir su palabra o si la Amazonía será, otra vez, testigo del desencuentro entre la ciencia y la voluntad política.
En la apertura, Lula habló con contundencia. “Estamos yendo en la dirección correcta, pero a la velocidad equivocada”, dijo ante los delegados de casi 200 países reunidos. Y buscó en su discurso convertir a la Amazonía en emblema de acción y no solo de diagnóstico: “El bioma más diverso de la Tierra es hogar, economía, cultura y vida. Traer la COP al corazón de la Amazonía ha sido una tarea ardua, pero necesaria”. Con esas palabras, el presidente estableció la ambición de la cumbre: pasar del compromiso a la implementación, de las promesas a las decisiones.
Esta edición llega cargada de simbolismo y presión política. Es la primera después del Balance Global del Acuerdo de París, el examen colectivo que confirmó que las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional —los planes climáticos que cada país debe actualizar en 2025— no bastan para mantener el calentamiento global bajo el umbral de 1,5 °C. “El cambio climático ya no es una amenaza futura, es una tragedia del presente”, advirtió Lula, evocando las inundaciones en el sur de Brasil y el huracán Melissa en el Caribe. En su visión, esta COP debe marcar “la década de la implementación”, una etapa que exija responsabilidades concretas.