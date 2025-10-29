Copa Atlético Nacional llevó esperanza y fútbol a más de 200 niños y niñas en San Roque

El corregimiento de Cristales, en el municipio de San Roque (Antioquia), ha sido un lugar que sintió de manera directa las heridas del conflicto armado que golpeó al país durante años. Sin embargo, en medio de esa historia de dolor, el deporte volvió a ser un vehículo de unión, alegría y transformación. Por eso, en asocio con Gramalote Colombia, la Copa Atlético Nacional llegó hasta este rincón del Nordeste antioqueño para sembrar ilusión a través del fútbol.

Durante dos jornadas llenas de emoción, los habitantes de Cristales disfrutaron de competencias deportivas, talleres pedagógicos y una feria de emprendimiento en la que los vecinos del sector mostraron sus proyectos e iniciativas. La energía fue contagiosa: más de 200 niños y niñas, acompañados de sus familias, participaron activamente en esta experiencia que combinó aprendizaje, integración y pasión por el balón.

El evento se vivió como una auténtica fiesta comunitaria. La presencia de la Copa Atlético Nacional, que durante 13 ediciones ha demostrado su poder transformador en diferentes regiones del país, dejó una huella profunda en un territorio que durante años estuvo marcado por la violencia. Hoy, en cambio, lo que resuena son las risas de los niños, los aplausos de los padres y el eco del silbato en cada partido.

La próxima cita de esta gira solidaria y deportiva será el 23 de noviembre, en el corregimiento de San José del Nus, perteneciente al mismo municipio de San Roque. Allí continuará el zonal del Oriente, que entra en su fase final para cerrar con broche de oro una edición que ha sido ejemplo de organización y compromiso social.