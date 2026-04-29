Bajas y convocados del DIM y Cusco para el partido en el Atanasio Girardot por Copa Libertadores

Con la necesidad imperiosa de sumar los tres puntos para mantener posibilidades de luchar por un lugar en la siguiente ronda de la Copa Libertadores, el Independiente Medellín recibe este jueves (9:00 p. m.) en el estadio Atanasio Girardot al colero del Grupo A: Cusco de Perú. El elenco inca viene de ser derrotado en casa por Flamengo de Brasil (0-2) y como visitante ante Estudiantes de La Plata de Argentina (1-2).
El DIM, de acuerdo con el técnico interino Sebastián Botero, tiene a todo su plantel disponible, excepto al delantero Enzo Larrosa. Por otro lado, existe una leve posibilidad de que el arquero Salvador Ichazo sea incluido en la nómina de convocados. El conjunto peruano, por su parte, tendrá la baja del mediocampista Lucas Colitto, autor del tanto en Argentina, encuentro en el que fue expulsado.
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Los dos equipos jugarán conociendo el resultado del duelo entre Estudiantes y Flamengo, programado para este miércoles en la noche en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi. A dicho encuentro, los brasileños llegaron como líderes con 6 puntos y los argentinos, segundos con 4. Medellín, que viene de ser goleado 1-4 por Flamengo en el Maracaná, solo suma una unidad tras empatar 1-1 con Estudiantes en el Atanasio; mientras tanto, Cusco sigue en cero en la tabla.