¿Cómo quedó el nuevo parque de Copacabana? Los atractivos de la obra de $12.000 millones

Tras más de 40 años, Copacabana por fin está estrenando parque. Luego de una intervención de $12.000 millones, el municipio abrió a la ciudadanía un espacio de 10.000 metros cuadrados completamente renovado y con mobiliario urbano de alta calidad. El pasado sábado, hacia las 6:00 de la noche, la Alcaldía de ese municipio y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá hicieron la entrega del lugar. Según informaron ambas entidades, el nuevo espacio fue intervenido de forma integral y pensando en varios componentes. En materia ambiental, uno de los principales atractivos del espacio es la conservación de los 123 árboles que han estado en la zona, entre los que se encuentran guayacanes, ceibas, gualandayes, almendros, mangos y tulipanes africanos. Le puede interesar: Conglomerado de la ciudad es el segundo más grande del país con $55 billones de ingresos Además de la preservación de estos árboles, en su mayoría de gran tamaño, en la remodelación se realizó una siembra de plantas ornamentales, con el objetivo no solo de darle vida a las nuevas jardineras del lugar, sino de proteger a las demás especies de flora.

Desde el punto de vista urbano, el nuevo parque también tuvo cambios importantes, sobre todo en cuanto a la instalación de varios elementos para garantizar el acceso tanto de personas con condiciones de movilidad reducida, como de ciudadanos con discapacidad visual. Con este objetivo, el lugar quedó dotado de múltiples rampas de acceso, losas podotáctiles y señalización de este mismo tipo. Lea también: Tribunal ratificó condena por trágica explosión de un poliducto que dejó dos muertos en Copacabana Para darle prioridad a los peatones, con la adecuación del parque se peatonalizaron dos vías adyacentes y se ampliaron zonas para caminantes. Para impulsar la apropiación del parque en las noches, las obras también contemplaron la instalación de un nuevo sistema de iluminación automático tipo LED, cableado subterráneo y en general una mejor distribución de las lámparas, buscando que ya no haya espacios oscuros, pero que los espacios también tengan una iluminación cómoda.

Las entidades destacaron que en todo el espacio se usaron materiales de alta calidad, como piedra natural en los pisos, concreto de alta resistencia, acero inoxidable, vidrio templado y madera inmunizada, buscando que el mobiliario tenga buena duración y los costos de mantenimiento no sean elevados. Además de estos componentes, las obras también contemplaron algunas intervenciones que no estaban incluidas en los diseños originales, como la dotación de los servicios de acueducto, alcantarillado, energía y gas para 17 locales comerciales. Estos locales son también importantes por permitir la reubicación de varios venteros tradicionales que durante décadas han trabajado en el parque y ahora tendrán mejores condiciones de higiene para manipular sus alimentos. Siga leyendo: Copacabana le dará casa a 25 familias damnificadas de la vereda Ancón 2 La renovación del parque también prestó especial atención al cuidado y restauración de una fuente de 1912, traída de Francia hace más de un siglo, así como la restauración del kiosco y de varios bustos instalados en el parque. Pese a que el grueso de la intervención ya concluyó, desde el municipio se informó que hay una última fase de obras en curso que complementará el espacio, entre ellas la renovación del atrio de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción y el mejoramiento de varios andenes aledaños. La renovación del parque de Copacabana era una de las obras más esperadas en ese municipio, al tratarse de una de las apuestas de espacio público más importantes del último medio siglo. La obra, que tuvo un valor de $12.000 millones, fue financiada con recursos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. “Este parque es de quienes estuvieron aquí hace 40 años, es de quienes hoy vienen a estrenarlo y es de los niños que todavía ni siquiera saben que algún día este será el lugar de sus recuerdos”, expresó el alcalde de Copacabana, Johnnatan Pineda Agudelo. “Invitamos a los habitantes del municipio para que se apropien de su parque, lo cuiden y lo disfruten al máximo junto a sus familias, amigos y vecinos. También nosotros nos sentimos orgullosos de este espacio renovado que marca un hito para la Red Metropolitana de Conectividad y Parques del Valle de Aburrá”, dijo por su parte Paula Andrea Palacio, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Bloque de preguntas y respuestas