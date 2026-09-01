¿Cómo quedó el nuevo parque de Copacabana? Los atractivos de la obra de $12.000 millones

Tras más de 40 años, Copacabana por fin está estrenando parque. Luego de una intervención de $12.000 millones, el municipio abrió a la ciudadanía un espacio de 10.000 metros cuadrados completamente renovado y con mobiliario urbano de alta calidad.
El pasado sábado, hacia las 6:00 de la noche, la Alcaldía de ese municipio y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá hicieron la entrega del lugar. Según informaron ambas entidades, el nuevo espacio fue intervenido de forma integral y pensando en varios componentes.
En materia ambiental, uno de los principales atractivos del espacio es la conservación de los 123 árboles que han estado en la zona, entre los que se encuentran guayacanes, ceibas, gualandayes, almendros, mangos y tulipanes africanos.
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Además de la preservación de estos árboles, en su mayoría de gran tamaño, en la remodelación se realizó una siembra de plantas ornamentales, con el objetivo no solo de darle vida a las nuevas jardineras del lugar, sino de proteger a las demás especies de flora.