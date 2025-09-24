x

¿‘Copy-paste’ o ayuda de la IA? El error que tuvo que editar Petro en el intento de retractación que le ordenó el Consejo de Estado sobre Bruce Mac Master

Aunque la publicación fue editada pocos minutos después, muchos alcanzaron a tomar pantallazos en los que se muestra un texto que, al parecer, respondería a una orden dada en un chat de IA o copió y pegó lo que le envió alguien. “Publicar el texto que te sugiero”, dice.

  • Bruce Mac Master es presidente de la Andi. Foto: El Colombiano/Colprensa.
    Bruce Mac Master es presidente de la Andi. Foto: El Colombiano/Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 28 minutos
bookmark

“Para cumplir con orden de juez de tutela publicar desde tu cuenta el siguiente texto que te sugiero”, así comenzaba la publicación en la que el presidente Gustavo Petro debía retractarse sobre un trino en el que señalaba a “la Andi de Bruce MacMaster de destruir el gobierno por literal odio étnico (sic)” y “defender el esclavismo”.

En contexto: Sí, pero no: Petro esquivó fallo del Consejo de Estado que le ordenaba retractarse por ataques a Bruce Mac Master

La retractación causó polémica, no solo porque no resultó suficiente ni cumplió con lo pedido por el Consejo de Estado, sino porque todo parece indicar que el inicio de aquel texto (que ya fue eliminado) es el prompt de respuesta de una Inteligencia Artificial (IA) o fue el consejo que le dio un asesor legal.

Todo empezó el 18 de septiembre, cuando el Consejo de Estado ordenó al presidente borrar en 48 horas el mensaje ofensivo, publicado el 19 de marzo de 2025.

Según el alto tribunal, Petro “no solo aludió de manera directa” a la ANDI y a su presidente, sino que incorporó “afirmaciones de carácter infamante, carentes de sustento objetivo, que desbordaron el ámbito de la crítica política y comprometieron su reconocimiento público sin justificación constitucional admisible”.

Como respuesta, el mandatario publicó un extenso mensaje en X. Sin embargo, la primera versión arrancaba con aquella frase inusual ya mencionada: “te sugiero publicar...”.

En contexto: Petro está obligado a retirar en 48 horas un trino contra la Andi y Bruce Mac Master

Tras las críticas, ese fragmento fue eliminado. El abogado y analista Héctor Riveros señaló que la redacción incluso parecía salida de una herramienta de inteligencia artificial.

En su retractación, Petro sostuvo: “No comparto la decisión del Consejo de Estado. Mis expresiones del 19 de marzo no referían que Bruce Mac Master hubiese incurrido en los ilícitos de discriminación o esclavismo en el sentido literal. Utilicé un recurso lingüístico, propio del discurso político. Esta figura ya fue analizada y avalada por el Consejo de Estado en el fallo del 2 de abril de 2025”.

Y agregó que lo que sí estaba probado era la férrea oposición de Mac Master a las reformas del Gobierno: “El señor MacMaster, enarbolando la representación gremial que ostenta, ha expresado una férrea oposición a las reformas promovidas por mi gobierno, empleando medios y redes sociales, creando ese denominado ‘foro público’ que se me reprocha”.

Aunque el presidente cumplió con la eliminación del trino original, la retractación publicada dejó dudas. Bruce Mac Master afirmó que “valora” la intención, pero insistió en que el mandatario “parece no haber considerado la orden del tribunal de retractarse de lo dicho”.

En primera instancia, la tutela presentada por el presidente de la ANDI había sido negada, pero tras la apelación el caso llegó al Consejo de Estado, que finalmente le dio la razón:

“Ampárese el derecho fundamental al buen nombre invocado por la demandante, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”, dice el fallo.

La controversia ahora gira en torno a dos puntos: si la retractación de Petro cumple realmente con lo que ordenó el tribunal y si, además, fue redactada con ayuda de una inteligencia artificial o alguien se la dio y él lo único que hizo fue copiar y pegar.

Entérese: Corte Suprema de Justicia ratifica que expresidente Uribe podrá seguir defendiéndose en libertad

