¡Postúlese! Corautos Andino tiene 35 cupos laborales en Medellín y otras ciudades

¿Por qué trabajar en Corautos?

Con presencia en las principales ciudades de Colombia, Corautos se consolida como generador de empleo en el sector automotor. FOTO: CORTESÍA

Corautos Andino resalta que su propósito va más allá de vender vehículos: “Aquí no solo vendemos vehículos: construimos confianza, generamos movimiento y creamos oportunidades reales para avanzar”, señala la compañía en su presentación corporativa en la landing de Magneto. Y es que, con más de dos décadas en el mercado, la empresa se ha consolidado como uno de los jugadores más relevantes en el sector automotor, representando marcas como Foton y Dongfeng, con presencia en las principales ciudades del país y un portafolio robusto de vehículos de trabajo y transporte. Además, destacan que su filosofía de crecimiento está centrada en las personas: “Impulsamos el progreso del país, rodando con pasión y compromiso. Somos un equipo que evoluciona, que asume los retos con valentía y que no le teme a acelerar cuando el camino lo exige”, señalan.

Cupos de trabajo más destacados en Corautos

Técnico Mecánico especializado camiones - (Itagüí)

Salario a convenir. Requerimientos: - Ser Técnico o tecnólogo en Mecánica Automotriz o áreas afines. - Contar con tres (3) años de experiencia el sector automotriz, reparando motores de vehículos pesados como camiones, buses, etc. - Contar con habilidades para el diagnóstico de sistemas actuales del sector automotriz (diagnostico electronico, reparación de motores, cajas de cambios, diferenciales, entre otros). Conozca también: Complemento 360 ofrece empleo en modalidad híbrida; conozca las vacantes Conocimientos específicos en: · Motores Diésel - Sistemas de inyección mecánica, electrónica y riel común. - Cajas mecánicas y multiplicadores. - Sistemas neumáticos e hidráulicos de suspensión. - Sistema de admisión, sistema de escape, diferenciales, sistemas de embrague, sistemas de refrigeración, sistemas de freno hidráulico, aire y mixto. - Electrónica y electricidad automotriz. - Sistemas de dirección hidráulica y electrónica. Aplique aquí.

Ingeniero Desarrollo de Producto Automotriz (Medellín)

Salario a convenir. Requisitos: - Profesional en Ingeniería Mecánica, Automotriz, Industrial o afines. - Mínimo 2 años de experiencia en motores diésel, maquinaria amarilla o tractomulas. - Inglés intermedio-avanzado (capaz de sostener conversaciones técnicas). - Manejo de Excel y Power BI. - Licencia C2 (negociable, debe obtenerla en el primer mes). Responsabilidades: - Contribuir al desarrollo, mejora y validación de productos automotrices mediante análisis técnico, pruebas de desempeño, documentación especializada y gestión de calidad, asegurando que cada nuevo vehículo cumpla con los estándares exigidos por el mercado y la normativa nacional. Postúlese en este enlace.

Auxiliar de Operaciones Logísticas - Bogotá

Salario a convenir. Responsabilidades: - Realizar las actividades relacionadas con la operación logística y de alistamiento tales como: recepción, toma de improntas, chequeo, reporte de novedades, pre ensamble y disposición final del vehículo cumpliendo con las políticas y procedimientos establecidos por la Unidad de Negocio. Requisitos: - Ser bachiller académico. - Un año de experiencia ejecutando labores en áreas de logística y lavado de automoviles. Envíe la hoja de vida acá.

Técnico Mecánica Rapida diesel - Cali

Salario a convenir. Requisitos: - Título técnico o tecnólogo en Mecánica Automotriz o áreas afines. - Mínimo 1 año de experiencia como técnico mecánico. - Conocimiento en sistemas automotrices, diagnóstico básico y mecánica de patios en vehículos pesados. - Manejo de herramientas de medición y atención al detalle. Responsabilidades: - Realizar mantenimiento preventivo y predictivo a vehículos, apoyando diagnósticos, ajustes y reparaciones mecánicas bajo la guía del Supervisor de Servicio Posventa. Serás clave en asegurar el cumplimiento de los estándares de inspección y mantenimiento de la marca. Conozca más detalles acá.

Técnico Mecánico C (Villavicencio)

Salario a convenir. Responsabilidades: - Apoyar el descargue de contenedores. - Realizar inspecciones de vehículos importados. - Pre-ensamblar accesorios y partes. - Apoyar actividades de alistamiento de lubricación y mecánica. - Realizar ajustes de partes y campañas de mejoramiento. - Llevar a cabo inspecciones de calidad requeridas. Lea más: Trabajo en Colombia: 100.000 vacantes abiertas en Magneto Empleos para todos los niveles Requerimientos: - Título de técnico o tecnólogo en Mecánica Automotriz o áreas afines. - Un año de experiencia como técnico mecánico. - Conocimiento en sistemas principales de un automotor. - Habilidades en diagnósticos básicos electrónicos y eléctricos. - Experiencia en mecánica de patios incluyendo muelles frenos y suspensión. - Manejo de herramientas de medición. Postúlese ahora mismo aquí.

Áreas con más vacantes disponibles

Las ofertas de empleo en Corautos se concentran en cuatro áreas clave para su negocio: - Mecánica y sector automotriz: técnicos especializados en reparación y diagnóstico de vehículos. - Mantenimiento y reparaciones: perfiles encargados de garantizar el óptimo funcionamiento de flotas y repuestos. - Ventas: asesores comerciales con experiencia en el sector automotor o áreas afines. Servicio posventa: profesionales que fortalezcan la atención al cliente y el respaldo técnico de la marca.

¿Cómo postularse a las ofertas de Corautos?