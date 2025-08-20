x

¡Postúlese! Corautos Andino tiene 35 cupos laborales en Medellín y otras ciudades

La compañía del sector automotor busca talento en áreas de mecánica, mantenimiento, ventas y reparaciones. Estos son los requisitos.

  Corautos Andino impulsa nuevas oportunidades laborales en el sector automotor, ofreciendo 34 vacantes en distintas ciudades para perfiles técnicos y comerciales. FOTO: CORTESÍA
    Corautos Andino impulsa nuevas oportunidades laborales en el sector automotor, ofreciendo 34 vacantes en distintas ciudades para perfiles técnicos y comerciales. FOTO: CORTESÍA
  Con presencia en las principales ciudades de Colombia, Corautos se consolida como generador de empleo en el sector automotor. FOTO: CORTESÍA
    Con presencia en las principales ciudades de Colombia, Corautos se consolida como generador de empleo en el sector automotor. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 31 minutos
bookmark

Corautos Andino, distribuidor oficial de las marcas Foton y Dongfeng en Colombia, tiene alrededor de 35 cupos laborales dirigidos a técnicos, asesores comerciales y especialistas en mantenimiento, con el objetivo de fortalecer sus operaciones en distintas regiones del país.

La mayor concentración de oportunidades se encuentra en Medellín y el Valle de Aburrá, donde la empresa tiene una sólida presencia. Sin embargo, también se ofrecen cupos en otras ciudades como Bogotá, Villavicencio, Cali y Montería, lo que amplía las opciones para profesionales en diferentes zonas.

Le puede interesar: Nuevas ofertas de empleo en Bogotá: hay cerca de 20.000 oportunidades sin experiencia laboral; paso a paso para aplicar

¿Por qué trabajar en Corautos?

Con presencia en las principales ciudades de Colombia, Corautos se consolida como generador de empleo en el sector automotor. FOTO: CORTESÍA
Con presencia en las principales ciudades de Colombia, Corautos se consolida como generador de empleo en el sector automotor. FOTO: CORTESÍA

Corautos Andino resalta que su propósito va más allá de vender vehículos: “Aquí no solo vendemos vehículos: construimos confianza, generamos movimiento y creamos oportunidades reales para avanzar”, señala la compañía en su presentación corporativa en la landing de Magneto.

Y es que, con más de dos décadas en el mercado, la empresa se ha consolidado como uno de los jugadores más relevantes en el sector automotor, representando marcas como Foton y Dongfeng, con presencia en las principales ciudades del país y un portafolio robusto de vehículos de trabajo y transporte.

Además, destacan que su filosofía de crecimiento está centrada en las personas: “Impulsamos el progreso del país, rodando con pasión y compromiso. Somos un equipo que evoluciona, que asume los retos con valentía y que no le teme a acelerar cuando el camino lo exige”, señalan.

Cupos de trabajo más destacados en Corautos

Conoce las ofertas de empleo

Técnico Mecánico especializado camiones - (Itagüí)

Salario a convenir.

Requerimientos:

- Ser Técnico o tecnólogo en Mecánica Automotriz o áreas afines.

- Contar con tres (3) años de experiencia el sector automotriz, reparando motores de vehículos pesados como camiones, buses, etc.

- Contar con habilidades para el diagnóstico de sistemas actuales del sector automotriz (diagnostico electronico, reparación de motores, cajas de cambios, diferenciales, entre otros).

Conozca también: Complemento 360 ofrece empleo en modalidad híbrida; conozca las vacantes

Conocimientos específicos en:

· Motores Diésel

- Sistemas de inyección mecánica, electrónica y riel común.

- Cajas mecánicas y multiplicadores.

- Sistemas neumáticos e hidráulicos de suspensión.

- Sistema de admisión, sistema de escape, diferenciales, sistemas de embrague, sistemas de refrigeración, sistemas de freno hidráulico, aire y mixto.

- Electrónica y electricidad automotriz.

- Sistemas de dirección hidráulica y electrónica.

Aplique aquí.

Ingeniero Desarrollo de Producto Automotriz (Medellín)

Salario a convenir.

Requisitos:

- Profesional en Ingeniería Mecánica, Automotriz, Industrial o afines.

- Mínimo 2 años de experiencia en motores diésel, maquinaria amarilla o tractomulas.

- Inglés intermedio-avanzado (capaz de sostener conversaciones técnicas).

- Manejo de Excel y Power BI.

- Licencia C2 (negociable, debe obtenerla en el primer mes).

Responsabilidades:

- Contribuir al desarrollo, mejora y validación de productos automotrices mediante análisis técnico, pruebas de desempeño, documentación especializada y gestión de calidad, asegurando que cada nuevo vehículo cumpla con los estándares exigidos por el mercado y la normativa nacional.

Postúlese en este enlace.

Auxiliar de Operaciones Logísticas - Bogotá

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Realizar las actividades relacionadas con la operación logística y de alistamiento tales como: recepción, toma de improntas, chequeo, reporte de novedades, pre ensamble y disposición final del vehículo cumpliendo con las políticas y procedimientos establecidos por la Unidad de Negocio.

Requisitos:

- Ser bachiller académico.

- Un año de experiencia ejecutando labores en áreas de logística y lavado de automoviles.

Envíe la hoja de vida acá.

Técnico Mecánica Rapida diesel - Cali

Salario a convenir.

Requisitos:

- Título técnico o tecnólogo en Mecánica Automotriz o áreas afines.

- Mínimo 1 año de experiencia como técnico mecánico.

- Conocimiento en sistemas automotrices, diagnóstico básico y mecánica de patios en vehículos pesados.

- Manejo de herramientas de medición y atención al detalle.

Responsabilidades:

- Realizar mantenimiento preventivo y predictivo a vehículos, apoyando diagnósticos, ajustes y reparaciones mecánicas bajo la guía del Supervisor de Servicio Posventa. Serás clave en asegurar el cumplimiento de los estándares de inspección y mantenimiento de la marca.

Conozca más detalles acá.

Técnico Mecánico C (Villavicencio)

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Apoyar el descargue de contenedores.

- Realizar inspecciones de vehículos importados.

- Pre-ensamblar accesorios y partes.

- Apoyar actividades de alistamiento de lubricación y mecánica.

- Realizar ajustes de partes y campañas de mejoramiento.

- Llevar a cabo inspecciones de calidad requeridas.

Lea más: Trabajo en Colombia: 100.000 vacantes abiertas en Magneto Empleos para todos los niveles

Requerimientos:

- Título de técnico o tecnólogo en Mecánica Automotriz o áreas afines.

- Un año de experiencia como técnico mecánico.

- Conocimiento en sistemas principales de un automotor.

- Habilidades en diagnósticos básicos electrónicos y eléctricos.

- Experiencia en mecánica de patios incluyendo muelles frenos y suspensión.

- Manejo de herramientas de medición.

Postúlese ahora mismo aquí.

Áreas con más vacantes disponibles

Las ofertas de empleo en Corautos se concentran en cuatro áreas clave para su negocio:

- Mecánica y sector automotriz: técnicos especializados en reparación y diagnóstico de vehículos.

- Mantenimiento y reparaciones: perfiles encargados de garantizar el óptimo funcionamiento de flotas y repuestos.

- Ventas: asesores comerciales con experiencia en el sector automotor o áreas afines.

Servicio posventa: profesionales que fortalezcan la atención al cliente y el respaldo técnico de la marca.

¿Cómo postularse a las ofertas de Corautos?

Las personas interesadas en participar en el proceso de selección pueden aplicar a través de la plataforma Magneto Empleos, donde Corautos tiene publicadas todas sus vacantes activas.

El procedimiento es sencillo:

1- Ingresar a la página de Magneto Empleos.

2- Buscar las ofertas de Corautos Andino.

3- Seleccionar la vacante de interés.

4- Registrar o actualizar la hoja de vida en el portal.

5- Postularse en línea.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
