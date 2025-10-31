En Medellín se logró un hito médico para Colombia: realizaron dos implantes de corazón artificial en un solo día

Medellín se acostumbró ser una ciudad de vanguardia para varios procedimientos médicos de alta complejidad. La Clínica Cardio VID marcó un nuevo avance para la medicina cardiovascular al realizar, por primera vez en Colombia, el implante de dos asistencias ventriculares izquierdas de larga duración (Heartmate 3), conocidos también como “corazones artificiales”, en una misma jornada.
Los procedimientos se realizaron el 16 de octubre, en dos pacientes hombres de 48 y 49 años con insuficiencia cardíaca avanzada. Según explicó el doctor Andrés Felipe Barragán, cardiólogo especialista en Insuficiencia Cardíaca Avanzada y Trasplantes, la asistencia ventricular es “una bomba mecánica que ayuda al corazón a impulsar la sangre cuando este ya no tiene la fuerza suficiente para hacerlo por sí mismo”.