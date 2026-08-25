Esta región tiene el índice más bajo en deforestación de Antioquia y uno de los más bajos de Colombia

Según el informe más reciente del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Ideam, la región que abarca la jurisdicción de Cornare —el Oriente antioqueño, parte del Magdalena Medio y del Nordeste de Antioquia— es la que registra el menor índice de deforestación del departamento, y uno de los más bajos del país. Así lo informó esta corporación autónoma regional, máxima autoridad ambiental de la cuenca de los ríos Negro y Nare. Mientras Colombia pasó de 113.608 a 119.483 hectáreas deforestadas entre 2024 y 2025, la región Cornare logró el camino contrario: redujo su deforestación en un 35%, al pasar de 343 a 223 hectáreas afectadas en el mismo período, 120 hectáreas menos que el año anterior. Antioquia, en conjunto, también logró una reducción: registró 7.065 hectáreas deforestadas en 2025, una reducción del 1,8% frente a las 7.197 hectáreas del año anterior. Aunque parezca mínima, es una cifra considerablemente más baja que la de los departamentos más golpeados por la deforestación en el país, como Caquetá (30.414 hectáreas) y Meta (22.554 hectáreas), que concentraron, ellos solos, cerca del 44% de la pérdida nacional de bosque. Entérese: Medellín y Cornare invierten $5.000 millones para proteger el agua ante El Niño Sobre esta reducción en la región Cornare, Javier Valencia González, director de la corporación, señaló que esta cifra es el resultado de diversas estrategias que ha implementado la entidad a lo largo de los años: ”Son 223 hectáreas que todavía debemos reducir —algún día llegaremos a cero—, pero este comportamiento evidencia que la combinación de conservación, restauración, incentivos, participación comunitaria, monitoreo y control está dando resultados”.

Los programas detrás del resultado

La Corporación durante años ha consolidado estrategias que combinan la conservación de los bosques con el trabajo directo con las comunidades. El programa más grande es el de Pago por Servicios Ambientales (PSA), que inició en 2013 con el esquema BancO2 en alianza con la organización sin ánimo de lucros Masboques, corporación hermana de Cornare. A través de esta iniciativa, cerca de 2.900 familias conservan 43.580 hectáreas de ecosistemas estratégicos en la jurisdicción. Es el mismo tipo de mecanismo que también ha empezado a implementar la Alcaldía de Medellín en sus zonas rurales, con una convocatoria dirigida a propietarios de los cinco corregimientos de la ciudad. A este se suman otros programas que Cornare ha ido consolidando: PRISER (Programa de Intercambio de Servicios), que este año permitió desarrollar 255 proyectos en 258 veredas y restaurar 502 hectáreas de bosque a través de “convites” comunitarios. También está el programa Restaurando Territorios, con 300 familias y propietarios vinculados a procesos de restauración activa y pasiva; Tejiendo Vida, que impulsa proyectos productivos sostenibles dentro de las áreas protegidas; y CERCA, una estrategia de educación ambiental con 214 líderes presentes en los 26 municipios de la región. La conservación se apoya, además, en 57 Reservas Naturales de la Sociedad Civil y en un primer proyecto piloto de Obras por Impuestos con enfoque ambiental, ejecutado junto al Grupo Corona, que protegerá el Páramo de Sonsón con una inversión de $4.709 millones. Según informó la Corporación en 2025, el programa compensará 126,54 hectáreas mediante PSA y sumará acuerdos de conservación en 583,10 hectáreas adicionales, con impactos que incluyen la captura de más de 4,2 millones de toneladas de carbono y la protección de especies como el frailejón, la palma de cera y el puma concolor. Todo esto se complementa con el ejercicio de autoridad ambiental: durante 2025, Cornare atendió 483 denuncias por tala de bosque natural o plantado, y fortaleció su seguimiento con imágenes satelitales y trabajo articulado con la Policía Nacional Ambiental y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Hoy, el 24,5% del territorio de la jurisdicción cuenta con alguna figura de área protegida.

Aunque la tendencia general es positiva, la presión sobre los bosques de la región sigue concentrada en cinco municipios: San Carlos, San Francisco, San Luis, Puerto Triunfo y Sonsón, donde se registra la mayor parte de las hectáreas deforestadas de la jurisdicción. En muchos casos, la causa de la deforestación ha sido la minería ilegal. Por ejemplo, hace unos meses, el Ejército informó la destrucción de cerca de 7.000 árboles en San Luis. EL COLOMBIANO consultó a residentes del municipio sobre el caso quienes atestiguaron que en el municipio la maquinaria de la minería ilegal está muy instalada, pero que los habitantes callan por seguridad.

El panorama del informe

El informe del Ideam también identifica algunas tendencias preocupantes a nivel departamental y nacional. En el tercer trimestre de 2025 se detectó un aumento en las alertas de deforestación en Antioquia, junto con Caquetá, Putumayo y Guaviare, con un pico de detecciones en la tercera semana de septiembre, concentrado principalmente en Caquetá. A nivel nacional, cinco departamentos —Caquetá, Meta, Guaviare, Antioquia y Putumayo— concentraron cerca del 71% de toda la deforestación del país en 2025, equivalente a casi 85.000 de las 119.483 hectáreas perdidas. Caquetá registró el mayor incremento interanual, con 5.151 hectáreas adicionales frente a 2024 (un aumento del 20,4%), mientras que Putumayo tuvo la mayor aceleración relativa, con un alza del 64,6%. En el otro extremo, Meta fue el departamento con mayor reducción absoluta, al pasar de 27.107 a 22.554 hectáreas deforestadas, una caída del 16,8%. Frente a ese panorama nacional, donde varios departamentos amazónicos siguen perdiendo terreno frente a la deforestación, el caso de Cornare aparece como una de las pocas tendencias a la baja del país. Aun así, para Cornare, la meta sigue siendo llegar a cero. “El reto ahora es mantener esta tendencia y continuar reduciendo las 223 hectáreas de bosque que fueron afectadas durante 2025, con una estrategia que combina autoridad ambiental, restauración y conservación, pero que requiere la unión de esfuerzos”, señaló la Corporación. Lea más: Polémica por acuerdo Corantioquia–Quebradona en el Suroeste: Ambientalistas anuncian rechazo Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas