Itagüí le puso fin a una “pesadilla” de la movilidad: inauguraron corredor vial que atraviesa el municipio hacia el sur

El alcalde de Itagüí, Diego Torres, inauguró oficialmente el Corredor Metropolitano, que consistió en la intervención de 2,2 kilómetros viales en un sector estratégico dentro de su territorio para la movilidad hacia partes del sur metropolitano como La Estrella y el corregimiento San Antonio de Prado, que es parte de Medellín.
Esta obra tuvo un costo de 26.000 millones de pesos y se hizo con recursos del presupuesto local más aportes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Concretamente comprende el tramo que está entre el Parque del Artista y el intercambio vial de Induamérica.