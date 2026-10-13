Definen fecha y hora para la apelación a la casa por cárcel de Miguel Quintero

El Juzgado Primero Penal del Circuito con función de conocimiento de Medellín acaba de citar a la audiencia para definir la apelación a la casa por cárcel que tiene Miguel Quintero, el hermano del exalcalde de la capital antioqueña, Daniel Quintero.

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Esta medida cautelar fue avalada en primera instancia por un juez de control de garantías luego de que la Fiscalía la solicitara dentro del proceso por presunta corrupción dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

La mayor consideración del operador de justicia fue la gravedad de las conductas que habría cometido Quintero, quien fue imputado por presunto interés indebido y peculado por apropiación, de manera concreta en seis contratos que celebraron el AMVA y los bomberos de Itagüí por un monto de 17.656 millones de pesos. Ahí, según los investigadores, Quintero y sus “socios” se habrían apropiado de 2.481 millones de pesos mediante el cobro de coimas.

Lo curioso fue que el propio defensor de Miguel Quintero no objetó la medida de aseguramiento que lo obliga a no salir de su casa, sino que fue la fiscal del caso, lo mismo que el abogado del AMVA, por considerar que se queda corta. Estos habían argumentado igualmente que habría un riesgo de que Quintero actuara de manera indebida en el proceso mediante intimidación de testigos.

En este proceso fue imputado también el particular Sebastián Ortega, para quien igualmente el abogado de las víctimas pidió cárcel mientras que avanza la causa, pero el juez no se la concedió. La diligencia que citó el juez Primero Penal será también para definir sobre la apelación de esa libertad.

Las dos solicitudes fueron acompañadas en la audiencia por el delegado de la Procuraduría General de la Nación.

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La cita fue dirigida a los dos imputados para que se hagan presentes el próximo 23 de octubre, es decir, el viernes de la semana que viene, a la 1:30 p.m. Como las demás diligencias dentro de este proceso, esta se cumplirá de manera virtual.

Con Quintero y Ortega fueron imputados además el subdirector administrativo y financiero del Área, Álvaro Villada, y la exasesora jurídica Vanesa Álvarez; no obstante, contra ninguno de estos últimos fue solicitada ninguna medida cautelar.

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