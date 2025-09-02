Formulan pliego de cargos a exfuncionarios de Quintero por “carrusel” de contratos

No, no es una noticia repetida y tampoco es la misma que leyó “en estos días”. Es que las investigaciones por presunta corrupción de Daniel Quintero y sus aliados en la alcaldía de Medellín fueron tantos que los anuncios sobre diferentes procesos se acumulan cada semana. Esta vez fue la Procuraduría General de la Nación la que formuló pliego de cargos en contra de cuatro exfuncionarios del ahora precandidato presidencial, por uno de los escándalos más sonados durante la administración Quintero: los contratos del Parque de las Aguas financiados con plata de presupuesto participativo.
El Ministerio Público formuló cargos en contra de Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector de gestión administrativa y financiera del Área Metropolitana; Diana Paola Toro Zuleta, exdirectora general del Inder; y los exgerentes de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda, todos ellos por presunta culpa gravísima.