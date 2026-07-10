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Patadas de ahogado: con mentiras Quintero defiende a su hermano: “lo convirtieron en objetivo para atacarme a mí”

Esa fue la reacción de Daniel Quintero ante la citación de Miguel Quintero a imputación de cargos por corrupción, el jueves en la noche.

  • Daniel Quintero, superintendente de Salud y exalcalde, y su hermano Miguel, llamado a imputación de cargos por corrupción. FOTO: EL COLOMBIANO
    Daniel Quintero, superintendente de Salud y exalcalde, y su hermano Miguel, llamado a imputación de cargos por corrupción. FOTO: EL COLOMBIANO
Redacción El Colombiano
hace 5 horas
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A una retaliación en contra de él por la inspección que ordenó contra dependencias de la Alcaldía de Medellín le atribuyó el exalcalde de esta ciudad y actual superintendente de Salud, Daniel Quintero, el llamado de la Fiscalía a imputación de cargos contra su hermano Miguel, por presuntos delitos relacionados con corrupción.

“Continua la persecucion (sic) infame y ahora será peor. La semana pasada Fico, Alcalde de Medellín, exigió en medios a la Fiscalía la captura de mi hermano después de que se iniciara una inspección en su Alcaldia desde la Supersalud. Hoy la Fiscalía de Medellín le responde con esa imputación. Mi hermano no ha cometido falta alguna. Creo en él. Lo convirtieron en objetivo para atacarme a mí”, escribió Daniel Quintero en su cuenta de X.

Le recomendamos leer: Se acerca primera condena en caso de presunta corrupción en el Área Metropolitana

La citación a Miguel Quintero es para que responda por su presunta participación en un entramado que habría direccionado contratos y acudido a favorecimientos a empresas y personas a cambio de coimas económicas en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

Concretamente este escándalo tiene dos aristas judiciales: uno que tiene que ver con seis contratos por un monto total de casi 18.000 millones de pesos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, que no solo habrían sido direccionados sino que incurrieron en presuntos sobrecostos.

El otro se refiere a la contratación de insumos y obras en el Parque de las Aguas, por un monto parecido.

En estos dos procesos hay cuatro principios de oportunidad tramitados por presuntos implicados que buscan beneficios jurídicos a cambio de un trato benévolo. Otras dos personas se han sometido a sentencia anticipada.

Aunque Miguel Quintero no era funcionario en el periodo investigado, los testimonios y varias pruebas en poder de la Fiscalía indican que habría sido el poder detrás del poder en el Área, cuyo director era ahijado político suyo y llegó a ser subalterno cuando fue concejal de Medellín.

Lo primero que desvirtúa el argumento del superintendente Quintero en la hipótesis de la retaliación es que en el país opera la separación de poderes, de manera que un alcalde no tiene incidencia sobre casos judiciales.

Pero además, este es un proceso que viene de mucho tiempo atrás y existen muchas pruebas que incriminarían a Miguel Quintero.

Así mismo, la inspección ordenada por la Supersalud a la Secretaría de Salud de Medellín fue congelada por una medida cautelar del Juzgado 21 Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso de una tutela.

También le sugerimos ver: Miguel Quintero tocó la puerta de la Fiscalía, pero no le abrieron, ¿a qué fue?

Al momento de admitir la acción constitucional, el Juez 21 explicó que habría “cuestionamientos serios y plausibles al auto que ordenó la auditoría como la negativa de la Súper a reconocer las recusaciones formuladas contra Quintero Calle y el delegado Juan David Duque (que fue su secretario privado en Medellín), y posible vulneración del debido proceso “por intervención de funcionarios cuya imparcialidad es controvertida”, entre otras razones.

“Se (sic) que podrá desvirtuar toda acusación en su contra. Pido a la justicia de Medellín obrar con independencia a pesar de las presiones del gobierno local y del nuevo gobierno Nacional”, culminó Daniel Quintero en su mensaje en redes.

Esta cita a imputación de cargos afecta también a Álvaro Alonso Villada García, quien se desempeñó en la época mencionada como subdirector financiero del AMVA; Sebastián Ortega Urán, el hijo de un influyente político de Bello; y Vanessa Álvarez Restrepo, quien fue asesora jurídica del AMVA y luego la nombraron secretaria de Medio Ambiente de Medellín.

Continúe leyendo: Estalla carrusel de Daniel Quintero: Fiscalía llama a imputación a su hermano Miguel y pedirá aseguramiento en cárcel

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la Fiscalía citó a imputación de cargos a Miguel Quintero?
La Fiscalía citó a Miguel Quintero para que responda por su presunta participación en un supuesto entramado de corrupción relacionado con la contratación en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Según la investigación, habría existido direccionamiento de contratos y favorecimiento a empresas y personas a cambio de presuntas coimas económicas. La noticia no precisa los delitos específicos que le serán imputados.
¿Qué contratos están bajo investigación en el caso del Área Metropolitana del Valle de Aburrá?
La investigación tiene dos frentes principales. El primero corresponde a seis contratos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por cerca de 18.000 millones de pesos, en los que se investigan presunto direccionamiento y sobrecostos. El segundo se refiere a la contratación de insumos y obras para el Parque de las Aguas, por un monto similar.
¿Miguel Quintero era funcionario del Área Metropolitana cuando ocurrieron los hechos investigados?
No. La noticia señala que Miguel Quintero no ocupaba un cargo como funcionario durante el período investigado. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que testimonios y otras pruebas indicarían que habría ejercido influencia sobre decisiones dentro del AMVA a través de personas cercanas a él.
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