Corrupción, suspensiones y cárcel: el historial judicial de exgobernadores de San Andrés

El regaño del presidente Abelardo de la Espriella a la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez Bowie, y a la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz volvió a poner la lupa sobre el manejo de la plata pública en el archipiélago. Y es que en los últimos diez años, diez personas han ocupado la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero solo cuatro llegaron por elección popular. Los otros fueron designados porque el elegido fue suspendido del cargo. En contexto: “Estoy enterado de los negocios de su marido; a mí no me van a ver la cara”: Abelardo encaró a representante y gobernadora de San Andrés Algunos han sido suspendidos por investigaciones de corrupción, y a otros les anularon la elección por doble militancia. Hoy la Fiscalía tiene abiertas 33 noticias criminales por corrupción en el archipiélago, según conoció este medio.

Housni: suspendido y preso

Ronald Housni Jaller, liberal, fue elegido para el periodo 2016-2019, pero no lo terminó. En abril de 2018 fue suspendido provisionalmente por tres meses por presuntas irregularidades en los contratos para operar el servicio de salud y entregar medicamentos al Hospital de San Andrés. Y es que justamente por presuntas irregularidades en ese hospital fue que el presidente Abelardo de la Espriella regañó a la gobernadora Girley Ordóñez y a congresista Elizabeth Jay-Pang. “Mandamos a intervenir el hospital porque llevan años robándose el hospital, y ustedes mandaron a su gente a atravesarse. Entonces, les voy a pedir que no se atraviesen a eso, porque yo lo voy a hacer, quieran ustedes o no”, les dijo.

Pero volviendo al caso de Housni, en octubre de ese año, el CTI lo capturó junto con varios funcionarios y exfuncionarios por irregularidades en la adjudicación de contratos. En octubre de 2019 la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 7,5 años por su responsabilidad en un delito de concierto para delinquir agravado, como coautor de 17 delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, de nueve delitos de cohecho propio, de tres delitos de peculado por apropiación agravado y otros dos delitos de peculado por apropiación. Housni terminó aceptando su responsabilidad. Pero la Corte Suprema le concedió después la libertad condicional, tras pagar 53 meses (4 años) de cárcel y redimir más de 16 por trabajo. En diciembre de 2022, la Procuraduría General de la Nación lo sancionó con destitución e inhabilidad general por 9 años y 5 meses debido al abandono y deficiente administración de la red de salud (IPS públicas) en San Andrés Y en mayo de 2023, poco después de quedar en libertad condicional, recibió otra destitución e inhabilidad por 8 años y 6 meses por irregularidades contractuales en un convenio de asociación de más de $2.070 millones de pesos.

Hawkins: suspendido en pandemia, sancionado y llamado a juicio

Everth Hawkins Sjogreen llegó a la Gobernación en 2020 y ese mismo año ya estaba fuera del cargo. En septiembre de 2020, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su detención domiciliaria por presuntas irregularidades en el manejo de la pandemia. El caso tenía que ver con un contrato de publicidad de cerca de $500 millones. Las investigaciones señalan que el negocio generó un detrimento patrimonial de $204,7 millones, pues los servicios de difusión sobre el covid-19 eran gratuitos y no requerían pagos con recursos públicos. El fiscal delegado estableció que el entonces gobernador de San Andrés habría declarado la urgencia manifiesta sin justificación para evitar el proceso de selección y contratar directamente. Además, encontró que la empresa Noel Fotos S. A. S. presentó cuentas de cobro por cantidades superiores de materiales y precios por encima del promedio del mercad Además, el representante legal de la empresa, Henry Ramírez García, habría participado en su campaña. Tras varios meses fuera del cargo, el Tribunal le dio la libertad en abril de 2021 y Hawkins volvió a la Gobernación. ¿Por qué? En su momento la defensa del gobernador solicitó su libertad con base en un informe de la Contraloría Departamental, que decía que no se habría configurado peculado en el contrato investigado por la Fiscalía. El Tribunal Superior de Bogotá acogió el argumento. Por ese mismo contrato, la Procuraduría lo sancionó en primera instancia con destitución e inhabilidad de 13 años, junto con su exsecretario de Salud, Julián Roberto Davis Robinson. Hoy es el exgobernador con más frentes abiertos. Justamente la semana pasada la Fiscalía envió a juicio a Hawkins por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, por el proyecto de mejoramiento urbanístico de Haynes Cay, un islote turístico del archipiélago. El contrato fue de 11.125 millones de pesos, la obra no se terminó y los peritajes de la Fiscalía calculan un detrimento de más de 4.330 millones. Según el ente acusador, la Gobernación le giró 10.847 millones a una fiducia de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) en enero de 2023, y los trabajos solo empezaron tres meses después. La Fiscalía sostiene que Aremca no tenía la experiencia técnica para la obra y que el proyecto debió adjudicarse por licitación pública y no por contratación directa. Aremca aparece también en otros procesos de la Procuraduría contra Hawkins. El 1 de diciembre de 2025, el organismo le abrió investigación por un contrato de más de 8.500 millones de pesos de regalías para mejorar ambientes escolares.

Gallardo: fuera por doble militancia

Nicolás Gallardo Vásquez ganó las elecciones de 2023. Pero el 3 de abril de 2025, el Consejo de Estado anuló su elección porque comprobó que había apoyado públicamente a un candidato del Nuevo Liberalismo a la Asamblea, pese a tener el aval del Partido Liberal. Gallardo anunció que agotaría todos los recursos, pero la decisión quedó en firme. Un mes después, el presidente Gustavo Petro, como es el trámite, designó como gobernadora encargada a la periodista Vilma Jay López, porque ni el Partido Liberal ni la coalición ganadora presentaron a tiempo la terna exigida por la ley. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En la elección atípica del 5 de julio de 2026, Girley Natacha Ordóñez Bowie ganó con el 64 % de los votos, y hoy es la gobernadora del archipiélago hasta 2027.

Los otros gobernadores

Tras la suspensión de Housni, estuvieron en encargo Sandra Victoria Howard Taylor, Alaín Enrique Manjarrés Flórez, el contralmirante Juan Francisco Herrera Leal y Tonney Gene Salazar. Luego, tras suspensión de Hawkins, estuvo Alen Jay Stephens. Y tras la anulación de la elección de Gallardo estuvo Vilma Jay López.

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