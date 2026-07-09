En firme llamado a juicio contra el exsenador Arturo Char por presunta compra de votos

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó el llamado a juicio contra el exsenador Arturo Char Chaljub por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante, al rechazar el recurso presentado por su defensa. Los magistrados estudiaron una reposición interpuesta por el excongresista contra la decisión adoptada en diciembre del año pasado. Sin embargo, la Sala aprobó una ponencia que desestimó los argumentos de la defensa y dejó en firme la acusación, por lo que el expediente pasará ahora a la Sala Especial de Primera Instancia, que será la encargada de adelantar el juicio. La investigación contra Char Chaljub está relacionada con la presunta existencia de una organización dedicada a la compra de votos en el departamento del Atlántico, estructura que habría operado durante las elecciones de octubre de 2017.

De acuerdo con la investigación, las presuntas maniobras de corrupción electoral se habrían coordinado desde la sede política conocida como Casa Blanca, ubicada en Barranquilla, desde donde, según la Corte, se habría articulado el esquema para influir de manera ilegal en los resultados electorales. Por este mismo escándalo, terminó presa la excongresista Aída Merlano. La Corte determinó que Merlano torció la voluntad de los votantes y consiguió una elección ilegítima en 2018. El alto tribunal señaló que la “organización política” de la excongresista mutó en una organización ilegal conformada por funcionarios públicos y particulares, para garantizar su elección el 11 de marzo de 2018.