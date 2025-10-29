Un año de guerra en el Catatumbo: la Corte citó al Gobierno a responder en audiencia pública por la peor crisis humanitaria

En dos meses se cumplirá un año del inicio de una guerra sin precedentes en el Catatumbo, que ha dejado el mayor número de desplazados en un solo episodio de violencia. A pesar de ello, el Gobierno parece haberse quedado corto en su respuesta. Por esa razón, la Corte Constitucional citó a las autoridades a una audiencia pública urgente para el próximo 11 de noviembre en el Palacio de Justicia de Bogotá.
El propósito será exigir una respuesta integral del Estado ante la crisis humanitaria que golpea a esta región del norte de Santander.
Según la Corte, se identificaron graves fallas y contradicciones en las acciones del Gobierno y las entidades locales frente a la emergencia.
Las cifras oficiales reflejan la gravedad de la situación. Más de 73.000 personas han sido desplazadas por la violencia, entre ellas 218 firmantes del Acuerdo de Paz. Además, hay 2.400 personas confinadas, de las cuales 183 también hacen parte de ese grupo de firmantes.
La Corte advirtió que en medio de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las Farc se han reportado seis firmantes desaparecidos y siete asesinados.