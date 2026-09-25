Corte analizará la petición de Colpensiones para aplazar la reforma pensional hasta 2028

Este semana, Colpensiones solicitó a la Corte Constitucional aplazar por un año la aplicación del nuevo sistema creado por la reforma pensional.
La petición, presentada el 22 de septiembre, busca que las disposiciones de la Ley 2381 de 2024 que deben entrar en vigor lo hagan el 1 de abril de 2028, y no el 1 de abril de 2027, como está previsto actualmente.
Por eso, la presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Paola Andrea Meneses, confirmó que la solicitud será estudiada por la Sala Plena. Lo hizo desde Bucaramanga, donde explicó que el trámite seguirá el procedimiento correspondiente y que la petición será incorporada al expediente.
“Todas las solicitudes que llegan a la Corte son analizadas; de manera que esa es una solicitud que entrará en el expediente y la Sala Plena de la Corte tendrá que analizar en su momento para decidir y proferir una decisión”, señaló Meneses, pero no entregó detalles adicionales sobre el eventual resultado. Se limitó a señalar que primero deberán estudiarse los argumentos presentados por Colpensiones y que posteriormente se tomará una determinación.
“Entendemos la situación, pero debemos sentarnos a analizar los argumentos y, posteriormente, se tomará una decisión en el menor tiempo posible”, indicó.
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