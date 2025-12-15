Corte Constitucional da empujón a la UPC de 2026 con desacato a minSalud, ¿por qué?

La Corte Constitucional abrió en los últimos días un incidente de desacato contra el Ministerio de Salud, encabezado por Guillermo Jaramillo, al considerar que no ha cumplido con las órdenes judiciales relacionadas con la suficiencia sobre la unidad de pago por capitación (UPC). Esta es la plata que el Estado entrega a las entidades promotoras de salud (EPS) para la atención en salud de cada afiliado y que es la base de la financiación del sistema. Una de las órdenes del auto que expidió ese tribunal le da un empujón al cálculo de esos recursos para 2026, sobre la cual el Gobierno se ha negado a reconocer que no alcanza para cubrir la demanda de servicios.
Le puede interesar: Minsalud seguiría haciéndole ‘conejo’ al aumento de la UPC
Esta decisión se enmarca en el seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, que estableció a la salud como un derecho y sobre la cual, desde entonces, se ha mantenido activa una Sala Especial de Seguimiento que ha expedido de autos para verificar avances.
Esa sala, de hecho, fue la que en enero pasado expidió el Auto 007 de 2025 que estableció la insuficiencia de la UPC de 2024 y que ordenó al ministerio hacer una mesa técnica para recalcular esa prima.