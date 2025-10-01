Corte Constitucional falló a favor de la deportista trans Emiliana Castrillón la tutela contra la Liga Antioqueña de Voleibol

La Corte Constitucional falló a favor de la deportista Emiliana Castrillón Jaramillo la tutela que la voleibolista había instaurado contra la Liga Antioqueña de Voleibol por su exclusión del Torneo de la Liga, en el que ella competía con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

La denuncia hecha por la deportista en mayo de 2024 se dio tras la decisión de la Liga, anunciada en una misiva el primero de abril de 2024 en el que le confirmaban que, “la Liga Antioqueña de Voleibol como organizador de los Torneos Departamentales 2024, ratificó el artículo 4 del reglamento de los torneos de Liga 2024-1, el cual expresa que, para la participación en una rama, se debe tener en cuenta la condición de género en los casos que sean necesarios, para ello en la rama masculina es necesario cumplir con la condición de haber nacido hombre, en la rama femenina, haber nacido mujer”.