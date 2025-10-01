x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Corte Constitucional falló a favor de la deportista trans Emiliana Castrillón la tutela contra la Liga Antioqueña de Voleibol

La entidad le ordenó también al Ministerio del Deporte acompañar a la Liga en el proceso de modificación del reglamento.

  • La voleibolista antioqueña Emiliana Castrillón Jaramillo (#8) con sus compañeras de equipo del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. FOTO CORTESÍA
    La voleibolista antioqueña Emiliana Castrillón Jaramillo (#8) con sus compañeras de equipo del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. FOTO CORTESÍA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 12 minutos
La Corte Constitucional falló a favor de la deportista Emiliana Castrillón Jaramillo la tutela que la voleibolista había instaurado contra la Liga Antioqueña de Voleibol por su exclusión del Torneo de la Liga, en el que ella competía con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

La denuncia hecha por la deportista en mayo de 2024 se dio tras la decisión de la Liga, anunciada en una misiva el primero de abril de 2024 en el que le confirmaban que, “la Liga Antioqueña de Voleibol como organizador de los Torneos Departamentales 2024, ratificó el artículo 4 del reglamento de los torneos de Liga 2024-1, el cual expresa que, para la participación en una rama, se debe tener en cuenta la condición de género en los casos que sean necesarios, para ello en la rama masculina es necesario cumplir con la condición de haber nacido hombre, en la rama femenina, haber nacido mujer”.

Ante esta decisión la deportista instauró una tutela para hacer valer sus derechos como atleta. Ahora, tras más de un año en el proceso, la Corte emitió el fallo que favorece a la deportista.

En la misiva la Corte afirma que “La Corte ordena a la Liga Antioqueña de Voleibol modificar su reglamente y advierte que, al momento de adoptar cualquier regulación sobre la participación de las deportistas trans, no podrá implementar medidas de exclusión plena”.

De igual manera, expone que “de otro lado, le ordenó al Ministerio del Deporte que acompañe a la Liga en el proceso de modificación de su reglamento. Adicionalmente, deberá realizar una revisión de los reglamentos de las ligas de voleibol que se encuentran bajo su vigilancia para asegurar que estos se ajusten a los parámetros definidos por la Corte. En concreto, deberá verificar la inexistencia de medidas de exclusión plena”.

Noticia en desarrollo ...

