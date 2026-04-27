Impuesto al patrimonio se estancó en la Corte Constitucional: seis magistrados impedidos

La Corte Constitucional no logró avanzar en la discusión sobre la exequibilidad del impuesto al patrimonio, una de las principales medidas de la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional. La cuestión fue que seis magistrados, tres hombres y tres mujeres, presentaron impedimentos que deben resolverse antes de retomar el análisis.
Entre quienes se declararon impedidos están Lina Marcela Escobar, Paola Meneses, Natalia Ángel, Carlos Camargo y Miguel Polo, según confirmó La Fm.
Mientras la Sala Plena no tome una decisión sobre estos recursos, el proceso permanecerá detenido.