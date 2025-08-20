Pilas: 1,5 millones de personas se quedarán sin agua esta semana en Medellín y el sur del Valle de Aburrá: esto debe saber

EPM informó que este fin de semana más de 1,5 millones de personas de Medellín y el sur del Valle de Aburrá tendrán cortes de agua por cuenta de una serie de trabajos que se realizarán en la planta de potablización de La Ayurá.
Haga clic y consulte sectores, barrios y horarios
La interrupción de acueducto se realizará de manera escalonada, a partir de las 9:00 a.m. del sábado 23 de agosto y las 3:00 a.m. del lunes 25 de agosto, en 32 circuitos de distribución de agua potable en diferentes sectores del Distrito de Medellín y los municipios de Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.