¿Ya recogió agua? Ya iniciaron los trabajos de EPM que tendrán sin el servicio a 1,5 millones de habitantes en el sur del Aburrá

Un grupo de 300 funcionarios de Empresas Públicas de Medellín y contratistas iniciaron las labores de modernización en la planta de La Ayurá. Esos trabajos representan un corte en el servicio de agua para al menos 1,5 millones de habitantes del sur del Valle de Aburrá.

La interrupción de acueducto se realizará de manera escalonada, a partir de las 9:00 a.m. del sábado 23 de agosto y las 3:00 a.m. del lunes 25 de agosto, en 32 circuitos de distribución de agua potable en diferentes sectores del Distrito de Medellín y los municipios de Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.

Lea más: Pilas: 1,5 millones de personas se quedarán sin agua esta semana en Medellín y el sur del Valle de Aburrá: esto debe saber

En total serán 32 los circuitos que tendrán novedades en los servicios, por lo que la empresa recomendó a los usuarios alistarse y seguir varias recomendaciones, empezando por almacenar agua con anticipación.

Desde EPM señalaron que las labores de modernización permitirá garantizar el agua potable y segura a 800 mil hogares del sur del Valle de Aburrá por los próximos 50 años.

“Los trabajos iniciaron de acuerdo con lo previsto y se espera que finalicen alrededor de la media noche de hoy (23 de agosto), cuando se haya realizado la instalación de las compuertas que permitirán a futuro, cuando se requiera programar mantenimientos, realizar cierres parciales de la planta y, por tanto, proyectar interrupciones para un menor número de usuarios-clientes”, apuntó EMP en un comunicado.

Para saber más: Plata en grande para el agua: con obras por $142.000 millones, buscan garantizar calidad del acueducto en el centro Oriente de Medellín

Hasta ahora ya se hizo el cierre de 11 tanques de almacenamiento que equivalen al 30% aproximado del total de las personas que tendrán la interrupción del servicio durante este fin de semana.

“EPM agradece a la comunidad el uso moderado y consciente para el aprovisionamiento de agua y recuerda que tendrá disponibles 35 rutas de carrotanques para entregar agua potable gratuita a las comunidades donde está programada la interrupción”, apuntó la Empresa.

Desde EPM afirmaron que, desde su aplicación, los usuarios podrán consultar donde se encuentran los carrotanques disponibles para el abastecimiento de agua en diferentes zonas.