La Corte Suprema llama a declarar a Andrea Ramírez, testigo clave en caso UNGRD, aunque la Fiscalía todavía no la toca

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a rendir testimonio a cuatro personas dentro de la investigación por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La diligencia está programada para el martes 23 de septiembre y abrirá con la declaración de Andrea Carolina Ramírez Oliveros, exasesora del Ministerio de Hacienda.
Ramírez, quien coordinaba los enlaces legislativos con el Congreso desde 2012 y continuó en el cargo durante el actual gobierno, es considerada pieza clave en el entramado. Según testigos, incluso durante una licencia de maternidad habría mantenido influencia en el manejo de los llamados cupos indicativos, mecanismo que hoy tiene a seis congresistas bajo investigación.