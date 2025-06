Corte explica por qué tumbó el internet gratis en Colombia: ¿qué cambia para usuarios y operadores?

La decisión, contenida en la Sentencia C-206 de 2025, tumba el modelo comercial conocido como zero rating y pone en el centro del debate el derecho de los usuarios a una conexión libre , abierta y sin restricciones arbitrarias.

Sin embargo, la Corte considera que esta práctica genera una internet a dos velocidades, donde los operadores deciden qué contenido es accesible y cuál no .

El zero rating es una estrategia comercial en la que algunas apps no consumen datos del plan del usuario . Muy usado en planes prepago, ha sido clave en zonas vulnerables donde el internet completo sigue siendo un lujo.

¿Pierden los usuarios beneficios? No, dice la Corte. La idea no es que el servicio se encarezca o que los usuarios pierdan lo que tenían. Por el contrario, la sentencia deja claro que no se deben imponer más cargos ni restringir el acceso por nivel de ingresos.

“Es inaceptable que, en función del poder adquisitivo, se permita que ciertos usuarios solo accedan a una fracción del internet”, reiteró el comunicado.

Además, se concedió un plazo de un año para que los operadores ajusten sus planes y estrategias, sin interrumpir el servicio ni subir precios.