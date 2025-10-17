Corte se abstuvo de abrir investigación contra Jennifer Pedraza, denunciada por Stefan Quiroga por supuesta calumnia al llamarlo acosador

La Corte Suprema de Justicia se inhibió de abrir investigación formal contra la representante a la Cámara Jennifer Pedraza Sandoval, en una providencia emitida el 18 de septiembre de 2025. La representante a la Cámara Jennifer Pedraza Sandoval había sido denunciada por el ciudadano Stefan Quiroga Fajardo, quien es acusado de presunto acoso sistemático contra varias mujeres a través de redes sociales. Según la congresista, el pronunciamiento de la Corte se logró tras años de denuncias y esfuerzos colectivos de las víctimas, que siguen pidiendo a la Fiscalía actuar frente a las amenazas y hostigamientos digitales.

La providencia de la Corte Suprema en su Sala Especial de Instrucción resolvió “inhibirse de abrir investigación formal contra la representante a la Cámara Jennifer Pedraza Sandoval, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia”. Además, ordena “remitir las copias anunciadas en el acápite considerativo, con destino a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia”. Finalmente, el alto tribunal explica que “en firme esta decisión, procédase por conducto de la Secretaría de la Sala, al archivo de las presentes diligencias”. Cabe destacar que contra esa determinación de la Corte procede exclusivamente el recurso de reposición.

El presunto acoso realizado por Stefan Quiroga Fajardo en redes sociales

Quiroga es acusado por varias mujeres de, al parecer, acosar a mujeres en plataformas como X, utilizando múltiples cuentas falsas para difundir información privada, lanzar amenazas y desprestigiarlas públicamente. Algunas víctimas señalaron que también contrató bots para hostigarlas mediante llamadas constantes, además de difundir rumores sobre su vida personal y laboral. Le puede interesar: Capturaron al presunto asesino de una menor hallada desmembrada en Barrancabermeja Según reveló Revista Semana, seis mujeres denunciaron a Stefan Quiroga Fajardo, conocido en la red social X por manejar las cuentas @Aquisetrina y @nosoypajero, por acoso sistemático. El medio detalló que las víctimas —entre ellas María Paula García, Diana Gómez y Catalina Cortés— relataron amenazas constantes, mensajes intimidantes y publicaciones que exponían sus direcciones y lugares de trabajo.

El colectivo feminista Somos Jacarandas fue de los primeros en hablar de la situación del presunto acosador, al igual que cuestionar la falta de respuesta de las autoridades frente a este caso. En su pronunciamiento, denunciaron que al menos cinco mujeres habían interpuesto denuncias formales sin obtener resultados y que, pese a la gravedad de los hechos, el hombre continuaba libre y activo en redes sociales.

De acuerdo con el grupo, Quiroga habría usado la red social X para amenazar a las víctimas y sus familias, publicar sus direcciones, y enviar mensajes violentos inspirados en noticias de feminicidios. “Nos preocupa que no se mencione lo peligrosa que es la violencia digital y el acoso”, expresaron en el video. Lea también: “Me dio cinco martillazos, pero Dios me salvó”: el duro testimonio de una sobreviviente de intento de feminicidio en Bogotá En los relatos recogidos por Semana, una de las denunciantes contó que el hombre llegó a compararlas con casos de feminicidio como el de Valentina Trespalacios, mientras otras afirmaron haber recibido amenazas contra sus mascotas. Las tres mujeres que hablaron con el medio solicitaron medidas de protección ante la Policía y la Secretaría de la Mujer, que clasificó sus casos como de “alto riesgo de feminicidio”.

De hecho, uno de los casos más recordados en los que estuvo involucrado Quiroga Fajardo fue en el estadio El Campín durante el clásico Santa Fe vs. Millonarios, donde fue expulsado, luego de que varios asistentes lo reconocieran como el presunto acosador denunciado en redes.