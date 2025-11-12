Corte Suprema avaló la extradición a Estados Unidos de ‘Pipe Tuluá’

La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias “Pipe Tuluá”, quien es solicitado por una corte del estado de Texas, en Estados Unidos, por los delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir.
Según la acusación, “Pipe Tuluá”, líder de la organización criminal “La Inmaculada”, enviaba grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Centro y Norteamérica. La Corte explicó que, aunque parte de las operaciones se realizaban en territorio colombiano, los delitos también se concretaron en Estados Unidos, donde la droga era distribuida. Por eso, se consideró que el crimen tiene carácter transnacional y cumple con el principio de territorialidad compartida.
Para evitar su extradición, la defensa de Marín Silva alegó que ya había sido condenado en Colombia por otros delitos, como extorsión y homicidio. Sin embargo, la Corte descartó que se tratara de los mismos hechos. La corporación explicó que esas condenas correspondían a crímenes cometidos entre 2011 y 2017, mientras que los cargos en Estados Unidos se refieren a actividades de narcotráfico desde febrero de 2024.