Corte Suprema mantiene proceso contra Miguel Polo Polo por hostigamiento agravado

El alto tribunal rechazó la solicitud de nulidad y confirmó que no hubo vulneración al debido proceso en la acusación por hostigamiento agravado.

  • La Corte Suprema confirmó que no hubo vulneración al debido proceso en el caso contra Polo Polo. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
hace 54 minutos
La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien alegaba una supuesta vulneración al debido proceso dentro del proceso que enfrenta por el delito de hostigamiento agravado. El alto tribunal concluyó que no hubo irregularidades en la actuación.

El caso se remonta al 14 de noviembre de 2023, cuando el congresista publicó en su cuenta de X el mensaje: ¡Gloria a los soldados, plomo a los guerrilleros!, acompañado de un video en el que se quemaba una bandera del M-19 mientras una voz llamaba al movimiento una “manada de guerrilleros asesinos”.

Conozca: “Es una burla y una nueva revictimización”: madres de falsos positivos dicen que Polo Polo no cumple sentencia de la Corte que ordenaba disculparse

Más tarde, reposteó otro video donde se incineraba un muñeco con el rostro del presidente Gustavo Petro y símbolos del M-19, con expresiones que invitaban a “meterle candela” al mandatario.

Tras una denuncia interpuesta el 16 de noviembre, la Sala Especial de Instrucción abrió investigación por hostigamiento, amenazas e instigación a delinquir. El 6 de febrero de 2024, Polo Polo fue acusado formalmente como probable autor de hostigamiento agravado, debido a que utilizó un medio de difusión masiva y actuó en su calidad de servidor público.

Lea también: Polo Polo deberá disculparse con las madres de los “falsos positivos”, según fallo de la Corte Constitucional

Su defensa solicitó anular la acusación argumentando que la Corte habría ampliado indebidamente los hechos atribuidos inicialmente. Sin embargo, la Sala determinó que no se agregaron hechos nuevos al expediente, sino que se valoraron otras publicaciones del congresista para comprender su perfil comunicacional y el contexto en el que fueron difundidos los mensajes investigados.

Con esta decisión, el proceso penal contra Polo Polo continúa su curso sin modificaciones.

