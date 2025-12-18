Corte Suprema negó enviar a la cárcel a Benedetti, pero mantiene abiertos otros procesos penales en su contra

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia negó enviar a la cárcel al ministro del Interior, Armando Benedetti, en el proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, tras votar la ponencia del magistrado César Reyes, al considerar que no se cumplen los requisitos sustanciales y probatorios para imponer una medida de aseguramiento, decisión adoptada en Bogotá y formalizada en un auto fechado el 4 de diciembre, dentro de una investigación iniciada por hechos imputados en junio de 2021. La decisión, conocida por el diario EL TIEMPO, corresponde a uno de los expedientes que cursan contra Benedetti y no implica el cierre de los demás procesos judiciales que continúan activos en la Corte Suprema de Justicia.

En particular, sigue en firme otra investigación que adelanta la magistrada Cristina Lombana, relacionada con presunto cohecho y enriquecimiento ilícito, en la que ya se han ordenado diligencias como el allanamiento de la vivienda del ministro en el sector de Lagos de Caujaral, en Barranquilla.

¿Por qué la Corte negó la medida de aseguramiento?

Al estudiar la solicitud de detención preventiva, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema concluyó que, en este expediente específico, no se configuraban las condiciones constitucionales y legales que permiten restringir la libertad de una persona mientras avanza una investigación penal. El tribunal explicó que la causa se ha tramitado sin obstáculos y con un desarrollo normal de las actuaciones judiciales. Uno de los elementos centrales del análisis fue la naturaleza del material probatorio recaudado. Según la Corte, la investigación se apoya de manera predominante en información proveniente de entidades públicas y registros oficiales, lo que reduce el riesgo de alteración, pérdida o interferencia. En ese contexto, el alto tribunal descartó que existiera un peligro real de obstrucción de la justicia atribuible al investigado.