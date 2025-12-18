Corte Suprema negó enviar a la cárcel a Benedetti, pero mantiene abiertos otros procesos penales en su contra

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia negó enviar a la cárcel al ministro del Interior, Armando Benedetti, en el proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, tras votar la ponencia del magistrado César Reyes, al considerar que no se cumplen los requisitos sustanciales y probatorios para imponer una medida de aseguramiento, decisión adoptada en Bogotá y formalizada en un auto fechado el 4 de diciembre, dentro de una investigación iniciada por hechos imputados en junio de 2021.
La decisión, conocida por el diario EL TIEMPO, corresponde a uno de los expedientes que cursan contra Benedetti y no implica el cierre de los demás procesos judiciales que continúan activos en la Corte Suprema de Justicia.