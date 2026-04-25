“La Constitución del 91 sigue siendo un gran pacto social”: presidente de la Corte Suprema

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, estuvo en Medellín para participar en un evento sobre las Reglas de Brasilia, una hoja de ruta judicial que busca que el acceso a la justicia no sea solo formal, sino realmente efectivo para los ciudadanos.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el magistrado habló sobre los principales desafíos del sistema judicial colombiano: el hacinamiento carcelario, la congestión en los despachos, la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, las extradiciones, la presión mediática sobre los jueces y el papel de la Corte en medio de un país polarizado.
Lenis fue enfático en que la respuesta del Estado no puede reducirse a construir más cárceles ni a aumentar penas como fórmula automática contra el delito. Para el magistrado, Colombia debe revisar su política criminal, fortalecer los mecanismos de terminación anticipada de procesos y enfrentar lo que llamó el “populismo punitivo”.
También defendió la vigencia de la Constitución de 1991, resaltó el valor de la tutela como herramienta ciudadana y pidió que las diferencias entre las ramas del poder público se tramiten dentro del respeto institucional.