¡Pilas! Este martes comienzan cortes programados de agua en barrios de Medellín y Bello

La primera interrupción será en Medellín, en el Circuito Cucaracho, que comenzará a las 9:00 p.m. de este martes 10 de junio y va hasta las 4:00 a.m. de este miércoles 11.

El corte impactará a 11.548 usuarios de los barrios Santa Margarita, Olaya Herrera, Juan XXIII - La Quiebra, Cucaracho, Nazareth (San Cristóbal), Monteclaro (San Cristóbal), Pajarito (San Cristóbal), Palenque y La Pradera.

Específicamente, la interrupción será así:

-De carrera 96 hasta carrera 96C entre calle 49FF y calle 49AA.

-De carrera 96C hasta carrera 103 entre calle 49A y calle 49B.

-De carrera 103 hasta carrera 110 entre calle 57 y calle 62.

-De calle 62 hasta calle 63 entre carrera 110 y carrera 103A.

-De calle 63 entre carrera 103A y carrera 98B.

-De carrera 94BB hasta carrera 92 entre calle 65 y calle 65C.

La segunda interrupción será también en Medellín, en Campo Valdés, desde las 11:00 a.m. de este miércoles 11 de junio, hasta las 5:00 a.m. del jueves 12 de junio.

Se afectarán 12.859 usuarios de los barrios Campo Valdés No. 1, Campo Valdés No. 2, Manrique Central No. 1, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central No. 2, El Pomar, La Salle y Las Granjas.