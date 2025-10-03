x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Más de 1 millón de personas del norte del Valle de Aburrá se quedarán sin agua el próximo fin de semana

Trabajos de mantenimiento de la planta de tratamiento Manantiales llevarán a que desde el próximo jueves hasta el lunes festivo haya suspensiones.

  • La suspensión del servicio de acueducto ocurrirá en 26 circuitos que se distribuyen en el 24% del norte de Medellín. FOTO DE REFENCIA, JULIO CÉSAR HERRERA
Santiago Olivares Tobón
Metro

hace 45 minutos
bookmark

Debido a trabajos de modernización de la planta de tratamiento de Manantiales, en Bello, EPM anunció que se suspenderá el servicio de agua potable para más de 1 millón de personas desde el próximo jueves hasta el lunes festivo, 13 de octubre.

Humberto Iglesias, vicepresidente de Negocios de EPM, anunció que esto se hará como parte de la labor para garantizar el suministro de este servicio por los próximos 50 años.

Se suspenderá el servicio en 26 circuitos que se distribuyen en el 24% del norte de Medellín, el 94% de Bello y todo el territorio de Copacabana y Girardota.

Para saber si su propiedad se verá afectada, puede contactarse al 604 4444 115 o estar pendiente en las redes de EPM @EPMestamosahi.

Espere ampliación

