Esté atento: EPM hará cortes de agua en varios municipios del Valle de Aburrá esta semana

La interrupción del servicio de agua potable comenzó a las 8:00 p.m. de este lunes en dos municipios del sur del Valle de Aburrá. Se trata de Sabaneta , en los sectores Cañaveralejo y Pan de Azúcar, así como Caldas, en el sector de Pueblo Viejo. Ambas localidades suman 3.975 usuarios afectados con la medida, pero se espera restablecer el servicio de agua desde las 4:00 a.m. de este martes 20 de mayo.

El segundo municipio con la interrupción es Bello, norte del Valle de Aburrá, desde las 9:00 p.m. del martes 20 de mayo y las 4:00 a.m. del miércoles 21. Allí se quedarán sin agua en este tiempo 22.004 usuarios de los barrios y sectores El Mirador, Pachelly, Los Alpes, Altos De Niquía, Quitasol, Hermosa Provincia, Ciudad Niquía, Niquía Bifamiliar, El Ducado, La Aldea y Playa Rica.

En concreto, la interrupción será en estos lugares:

- De diagonal 59 hasta diagonal 62 entre avenida 31 y avenida 37C.

- De diagonal 62 hasta diagonal 69 entre avenida 35 y avenida 45BB.

- De diagonal 61A hasta diagonal 67 entre avenida 45BB y avenida 49.

- De diagonal 67 hasta diagonal 69 B entre avenida 41D y avenida 48.

- De calle 66 hasta calle 79 entre carrera 47 y carrera 54.

- De calle 68 hasta calle 82 entre carrera 57 y carrera 60.

Lea también: Alianza estratégica: EPM firma convenio con Corea del Sur para modernizar la gestión de residuos electrónicos y constructivos en Medellín

También en el norte del Aburrá se hará la suspensión programada del servicio a 7.914 usuarios de Girardota, desde las 8:00 p.m. del miércoles 21 hasta las 4:00 a.m. del jueves 22 de mayo. Los cortes en este caso serán de la calle 2 a la calle 7 entre carrera 7 y carrera 14, así como de la calle 7 a la calle 22 entre carrera 15 y carrera 24.

Esto comprende los sectores y barrios La Ceiba, Centro, El Llano, El Paraíso, El Salado, La Ferrería, La Florida, Girardota La Nueva, Guaduales, Guayacanes, Juan XXIII, Montecarlo, Naranjal, Nuevo Horizonte, Santa Ana, San José y Aurelio Mejía.

Siguiendo en el norte, desde las 8:00 p.m. del jueves 22 de mayo y las 4:00 a.m. del viernes 23, se harán los cortes del servicio en Copacabana y Bello, con lo cual quedarán afectados 19.161 usuarios de los barrios y sectores La Misericordia, Remanso, Pedregal, Villa Nueva, La Asunción, Simón Bolívar, Tobón Quintero, La Azulita, Las Vegas, El Recreo, El Obrero, Miraflores, Cristo Rey, Fátima, La Pedrera, El Majon, El Tablazo, La Maria, San Juan (Copacabana) y Machado (Bello).

En concreto, la interrupción será en estos lugares:

- De calle 46 entre carrera 66A y carrera 69.

- De calle 47 hasta calle 50 entre carrera 63 y carrera 69.

- De calle 50 hasta calle 53 entre carrera 63 y carrera 63C.

- De calle 42 hasta calle 54 entre carrera 55 y carrera 62.

- De calle 38 hasta calle 52 entre carrera 49 y carrera 54.

- De calle 47A hasta calle 54 entre carrera 43 y carrera 49.

- Calle 50 entre carrera 42 y carrera 43.

- De calle 49 hasta calle 50 entre carrera 25 y carrera 31.

- De calle 50 hasta calle 51 entre carrera 30 y carrera 34C.

Además: EPM da un vuelco a su funcionamiento: grupo estrena estructura organizacional

Finalmente, con el fin de estabilizar el sistema se deben hacer interrupciones diarias de acueducto en el circuito París, las cuales serán entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. El servicio se restablecerá, igualmente, todos los días, a las 4:00 a.m. Esta interrupción comprende 7.402 usuarios de los barrios y sectores El Triunfo, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Picachito y Picacho (Medellín) y París (Bello).

En el caso de Bello, la interrupción será de calle 20F hasta calle 27 entre carrera 77 y carrera 83, así como de calle 20F hasta calle 20B entre carrera 77 y carrera 78. En el caso de Medellín será de calle 107 hasta calle 97 entre carrera 85 y carrera 87.

Desde EPM reiteraron que cualquier duda o situación respecto a estas interrupciones se puede reportar en la Línea de Atención al Cliente (604) 44 44 115.

Actualmente, la empresa cuenta con 141 tanques en su sistema de acueducto y debe hacer labores de mantenimiento dos veces al año en cada uno.

Siga leyendo: Polémica en Itagüí por cobro de fotomultas por andar a más de 30 kilómetros por hora