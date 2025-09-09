Pilas, recoja agua que se va esta semana en varios barrios de Medellín, Envigado y Bello

Casi 51.000 usuarios se verán afectados con los cortes de agua anunciados para esta semana por parte de Empresas Públicas de Medellín en la capital antioqueña así como en los municipios vecinos de Envigado y Bello.

Según EPM, la suspensión en el servicio de acueducto obedecen a labores de mantenimiento que es indispensable acometer en los tanques de almacenamiento con el fin de mantener la calidad óptima del líquido para el consumo humano.

En Envigado, por trabajos en el Circuito Las Brujas, se irá el agua este martes, 9 de septiembre, desde las 10:00 p.m. hasta el miércoles 10 de septiembre, a las 4:00 a.m., afectando a 19.568 usuarios.

Estos corresponden a los sectores de La Pradera, El Dorado, Uribe Ángel, Obrero, La Sebastiana, Los Naranjos, Zona Centro, Mesa, La Inmaculada, Las Flores, La Magnolia, La Paz, El Trianón, Las Antillas, San José, Loma de Las Brujas, La Mina, El Chinguí, El Salado y San Rafael.

Entre tanto, en Medellín, por las labores en el Circuito Corazón Alto, el agua se va entre el miércoles, 10 de septiembre, de 8:00 p.m. hasta el jueves 11 de septiembre, a las 4:00 a.m., con impacto en 8.413 usuarios de los barrios El Corazón, Nuevos Conquistadores, Las Independencias, El Salado, Eduardo Santos, Antonio Nariño y 20 de Julio.

A la vez, para estabilizar el sistema “es indispensable hacer interrupciones diarias de acueducto en el circuito París, entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m.”, informó EPM. De manera que el servicio se restablecerá, igualmente, todos los días, a las 4:00 a.m.

Por lo anterior, la interrupción será en Bello, desde la calle 20F hasta la calle 27, entre carreras 77 y 83; también, desde la calle 20F hasta la calle 20B entre carreras 77 y 78; en Medellín será de la calle 107 hasta la calle 97, entre carreras 85 y 87. Con ello se afectan 7.402 usuarios de los barrios El Triunfo, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Picachito y Picacho (Medellín) y París (Bello).