x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Pilas, recoja agua que se va esta semana en varios barrios de Medellín, Envigado y Bello

El corte del servicio de acueducto afectará de manera rotativa a casi 51.000 abonados de EPM.

  • Los cortes buscan permitir el mantenimiento de los tanques de almacenamiento. FOTO: ARCHIVO
    Los cortes buscan permitir el mantenimiento de los tanques de almacenamiento. FOTO: ARCHIVO
Redacción El Colombiano
hace 11 minutos
bookmark

Casi 51.000 usuarios se verán afectados con los cortes de agua anunciados para esta semana por parte de Empresas Públicas de Medellín en la capital antioqueña así como en los municipios vecinos de Envigado y Bello.

Le recomendamos leer: Plata en grande para el agua: con obras por $142.000 millones, buscan garantizar calidad del acueducto en el centro Oriente de Medellín

Según EPM, la suspensión en el servicio de acueducto obedecen a labores de mantenimiento que es indispensable acometer en los tanques de almacenamiento con el fin de mantener la calidad óptima del líquido para el consumo humano.

En Envigado, por trabajos en el Circuito Las Brujas, se irá el agua este martes, 9 de septiembre, desde las 10:00 p.m. hasta el miércoles 10 de septiembre, a las 4:00 a.m., afectando a 19.568 usuarios.

Estos corresponden a los sectores de La Pradera, El Dorado, Uribe Ángel, Obrero, La Sebastiana, Los Naranjos, Zona Centro, Mesa, La Inmaculada, Las Flores, La Magnolia, La Paz, El Trianón, Las Antillas, San José, Loma de Las Brujas, La Mina, El Chinguí, El Salado y San Rafael.

Entre tanto, en Medellín, por las labores en el Circuito Corazón Alto, el agua se va entre el miércoles, 10 de septiembre, de 8:00 p.m. hasta el jueves 11 de septiembre, a las 4:00 a.m., con impacto en 8.413 usuarios de los barrios El Corazón, Nuevos Conquistadores, Las Independencias, El Salado, Eduardo Santos, Antonio Nariño y 20 de Julio.

A la vez, para estabilizar el sistema “es indispensable hacer interrupciones diarias de acueducto en el circuito París, entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m.”, informó EPM. De manera que el servicio se restablecerá, igualmente, todos los días, a las 4:00 a.m.

Por lo anterior, la interrupción será en Bello, desde la calle 20F hasta la calle 27, entre carreras 77 y 83; también, desde la calle 20F hasta la calle 20B entre carreras 77 y 78; en Medellín será de la calle 107 hasta la calle 97, entre carreras 85 y 87. Con ello se afectan 7.402 usuarios de los barrios El Triunfo, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Picachito y Picacho (Medellín) y París (Bello).

Otros cortes de agua

Aparte de todo, debido a que el canal Piedras Blancas–El Toldo, que transporta agua cruda para su potabilización en las plantas La Montaña y Villa Hermosa, solo está funcionando de día, se hace necesaria la interrupción diaria en los circuitos La Montaña y La Honda-La Cruz entre las 9:00 p.m. y las 8:00 a.m.

También le sugerimos ver: Por líos con el acueducto de Pueblo Viejo, llaman a juicio a exalcalde de La Estrella, Antioquia

La salida de circulación de La Montaña afecta a 11.070 usuarios que habitan sectores de los barrios Versalles No. 2, La Cruz, Oriente, Versalles No. 1, El Raizal, Carpinelo, San José La Cima No. 1 y No. 2, La Avanzada, María Cano-Carambolas, La Salle, El Compromiso y La Esperanza No. 2.

La interrupción en La Honda – La Cruz perjudica a 4.533 abonados de los barrios Bello Oriente, La Cruz, La Honda y Versalles No. 2.

Los usuarios pueden confirmar si su residencia hace parte de los domicilios que tendrán el corte marcando a la Línea de Atención al Cliente (604) 44 44 115.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida