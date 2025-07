Este martes 15 de julio hasta las 7:00 p.m. se irá el agua en 6.344 hogares y negocios de los barrios Las Independencias, 20 de Julio, El Salado, Nuevos Conquistadores, Antonio Nariño, Belencito y San Javier No.1.



Este miércoles 16 de julio, de 8:00 p.m. hasta el jueves 17 de julio, a las 4:00 a.m. Se suspenderá temporalmente el acueducto a 10.955 usuarios de los sectores de San Cristóbal, Antonio Nariño, El Socorro y Eduardo Santos.

Lea también: Suspenden operación en ocho viviendas que eran usadas irregularmente como alojamiento turístico en Medellín





Este jueves 17 de julio, de 9:00 p.m. hasta el viernes 18 de julio a las 5:00 a.m., se le irá el agua a 7.640 usuarios de los sectores Barrio Colombia, Cerro Nutibara, Manila, Perpetuo Socorro, San Diego, Simesa, Tenche y Villa Carlota.



Además, para estabilizar el sistema es indispensable hacer interrupciones diarias de acueducto en el circuito París, entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. El servicio se restablecerá, igualmente, todos los días, a las 4:00 a.m.