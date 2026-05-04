Del barrio a la gran pantalla: el cortometraje Omerta de Ryan Castro y J Balvin llega al cine

Lo mejor del perreo de la ciudad de Medellín llegará a las grandes pantallas del país. Del 7 al 10 de mayo de 2026, las salas de Cine Colombia transformarán su cartelera habitual para recibir Omerta, un cortometraje protagonizado por J Balvin y Ryan Castro.
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Esta incursión cinematográfica busca expandir el universo narrativo de su nuevo álbum en conjunto, permitiendo que la música urbana de sus raices trascienda los audífonos y se convierta en una experiencia audiovisual de gran formato.