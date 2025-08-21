Plan de seguridad para cosecha cafetera en Antioquia: priorizaron 12 municipios y revisarán antecedentes a recolectores

Los problemas de seguridad, algunos con hechos tan graves como homicidios, que se han registrado en los últimos años durante la temporada de recolección de café son una preocupación para autoridades y habitantes de los municipios con esta vocación económica en Antioquia.
Es por eso que la Gobernación de Antioquia, las administraciones locales, la fuerza pública y otras entidades como Migración Colombia, la Fiscalía y el Icbf, así como el gremio del café, empezaron a trabajar de forma conjunta en las estrategias con las que buscan garantizar la seguridad en esta época, en especial en los municipios más cafeteros del departamento, que hacen parte del Plan Cosecha.