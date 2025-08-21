Plan de seguridad para cosecha cafetera en Antioquia: priorizaron 12 municipios y revisarán antecedentes a recolectores

Los problemas de seguridad, algunos con hechos tan graves como homicidios, que se han registrado en los últimos años durante la temporada de recolección de café son una preocupación para autoridades y habitantes de los municipios con esta vocación económica en Antioquia. Le puede interesar: Desmantelan temida banda de Aranjuez: les incautaron armas, camionetas de alta gama y $216 millones en efectivo Es por eso que la Gobernación de Antioquia, las administraciones locales, la fuerza pública y otras entidades como Migración Colombia, la Fiscalía y el Icbf, así como el gremio del café, empezaron a trabajar de forma conjunta en las estrategias con las que buscan garantizar la seguridad en esta época, en especial en los municipios más cafeteros del departamento, que hacen parte del Plan Cosecha.

El general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, explicó que este año invitaron al Comité Nacional de Cafeteros para que les ayudara a priorizar los municipios donde se requieren con más fuerza estas medidas. Como es obvio, la región del Suroeste antioqueño será en la que se hagan mayores refuerzos de seguridad, pero también en algunos municipios del Oriente y del Norte del departamento. Hace algunos días, en Medellín, se realizó una reunión entre el secretario, la Policía, El Ejército, las demás instituciones mencionadas y los alcaldes de algunos municipios. Una de las conclusiones es que para esta temporada se aumentará el personal militar y policial y se tendrán mayores controles en los puntos de acceso a los municipios del Plan Cosecha. El secretario reiteró que con esto se busca garantizarles a los cafeteros que puedan comercializar sin problemas sus cosechas. Los municipios priorizados, según la información que se recolectó respecto a las necesidades de seguridad, fueron Ciudad Bolívar, Salgar, Betania, Andes, Concordia, Santa Bárbara y Betulia, en el Suroeste; Caicedo y Anzá, en el Occidente; Abejorral, en el Oriente; San Andrés de Cuerquia y Toledo, en el Norte. Esto, porque representan una altísima producción y por antecedentes de problemas de orden público o de inseguridad.