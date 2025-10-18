Hasta 18% pesa el costo de la tierra en el valor de una vivienda

El acceso a una vivienda digna y segura se ha convertido en un desafío creciente en Medellín, acentuado por fenómenos como la migración, el desplazamiento de hogares rurales hacia la ciudad, la escasez de suelo urbanizable y una oferta que apenas cubre un tercio de la demanda.
En ese contexto, algunos analistas sostienen que la recuperación del sector edificador avanza, aunque a paso cauteloso. Tras casi tres años de contracción, las señales que emergen desde Antioquia muestran un cambio de tendencia que comienza a consolidarse en 2025.